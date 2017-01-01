В Нюрнберге произошел взрыв, есть пострадавшие

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Нюрнберге произошел взрыв, пострадали пять человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

Взрыв произошел в 00:30 по местному времени 1 января недалеко от центра города. Предварительно, причиной взрыва стало использование несертифицированной пиротехники.

"По предварительной информации уголовной полиции г. Нюрнберг (по состоянию на 10:00), среди пострадавших (всего 5 человек) граждан Украины нет", — написал консул.

Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ. Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.