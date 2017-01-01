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При пожаре на пароме у столицы Индонезии погибли 23 человека

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Паром направлялся из порта в Джакарте к одному из курортных островов в округе Тысячи Островов. Огонь охватил половину судна. Более 10 пострадавших были доставлены в больницы.
Море. Архивное фото
RIA News Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Индонезии 23 человека погибли после того, как паром, на котором находилось порядка 100 человек, загорелся неподалеку от Джакарты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя властей.

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Ранее сообщалось о 2 погибших и 7 пострадавших.

Паром направлялся из порта в Джакарте к одному из курортных островов в округе Тысячи Островов. Представитель местных служб Сепли Мадрето (Seply Madreto) сообщил телеканалу MetroTV, что более 10 пострадавших были доставлены в больницы. Он также отметил, что огонь охватил половину судна.

Инциденты с паромами в Индонезии, расположенной на островах Малайского архипелага, происходят часто.

Напомним, 29 декабря во время пожара в жилом частном доме погибли четыре ребенка.

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