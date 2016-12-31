Число пострадавших на фестивале в Австралии достигло 80 – СМИ

Falls Festival

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Количество раненных в давке на музыкальном фестивале Falls Festival в городе Лорне в Австралии возросло до 80. Об этом сообщает австралийская телерадиокомпания ABC.

Ранее местные СМИ сообщали о 60 пострадавших в возрасте около 20 лет.

По данным ABC, 19 пострадавших получили тяжелые травмы, в частности, ног и спины. По данным полиции, давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.

По данным газеты Age, разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответа.