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Число пострадавших на фестивале в Австралии достигло 80 – СМИ

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Согласно информации, 19 человек получили тяжелые травмы, в частности, ног и спины. Давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.
Музыкальный фестиваль в Австралии
Falls Festival

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Количество раненных в давке на музыкальном фестивале Falls Festival в городе Лорне в Австралии возросло до 80. Об этом сообщает австралийская телерадиокомпания ABC.

Давка на музыкальном фестивале в Австралии
Канал Abu Laili на Youtube
Давка на музыкальном фестивале в Австралии

Ранее местные СМИ сообщали о 60 пострадавших в возрасте около 20 лет.

По данным ABC, 19 пострадавших получили тяжелые травмы, в частности, ног и спины. По данным полиции, давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.

По данным газеты Age, разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответа.

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