США заявили о кибератаке на электросети с применением "кода русских хакеров"

КИЕВ, 31 дек – РИА Новости Украина. Власти США сообщили об обнаружении приписываемой "российским хакерам" вредоносной программы в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт, пишет Washington Post в пятницу со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее данным, код, который в Вашингтоне приписывают "российским хакерам", был обнаружен в одной из энергетических сетей в штате Вермонт. Сообщается, что ранее сотрудники ФБР предоставили руководству ключевых коммунальных компаний страны коды, которые приписываются "российским хакерам" и компания в Вермонте обнаружила их в своей системе. Издание уточняет, что в штате действуют лишь две энергетические компании: Green Mountain Power и Burlington Electric.

Время обнаружения вредоносных кодов не называется, источник также не располагает информацией о "намерениях" потенциальных хакеров. По информации издания, "русские не использовали код для нарушения работы системы", однако сам факт получения доступа к энергосети страны является серьезной угрозой национальной безопасности.

"Проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, но и в качестве теста со стороны русских того, могут ли они проникнуть в часть электро-энергетической системы", — пишет издание.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персоной нон грата 35 российских дипломатов в США.