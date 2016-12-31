Более 90 сотрудников СМИ погибли при терактах и перестрелках в 2016 году

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Международная федерация журналистов (IFJ) сообщает, что не менее 93 журналистов и работников средств массовой информации погибли в 2016 году в результате несчастных случаев, связанных с работой.

По данным IFJ, журналисты погибли в результате терактов и перестрелок в 23 странах. Наибольшее количество журналистов погибло в Ираке (15 человек), Афганистане (13 человек) и Мексике (11 человек).

Как сообщает федерация, еще 29 журналистов стали жертвами двух авиакатастроф, среди них 20 спортивных журналистов из Бразилии и девять российских журналистов, находившихся на борту военного самолета.

Отмечается, что ряд журналистов пропали и, вероятно, были убиты, но федерация не обладает достаточным количеством информации, чтобы подтвердить их кончину.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых девять представителей российских телеканалов.

В Минобороны РФ заявили, что взрыва на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не было, но версия теракта пока не снимается.