Пан Ги Мун уходит с поста генсека ООН

КИЕВ, 31 дек – РИА Новости Украина. Глава Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун покидает свой пост в субботу, 31 декабря, после двух пятилетних сроков. С 1 января генсеком ООН станет Антониу Гутерреш из Португалии.

До того, как вступить в 2007 году в должность генерального секретаря Всемирной организации, сменив на этом посту Кофи Аннана, Пан Ги Мун был главой МИД Южной Кореи. В должности министра он пробыл всего два года – с января 2004 года по декабрь 2006.

На последние пять лет его руководства в ООН пришлись одни из самых тяжелых кризисов – сирийский и украинский. Попытки разрешить конфликты и примирить противостоящие друг другу стороны, по сути, ни к чему не привели.

Впрочем, ему удалось провести ряд важных реформ по поддержанию мира и организации деятельности ООН. На сайте Всемирной организации отмечается, что основными направлениями его деятельности на посту генсека являлись: содействие устойчивому развитию, расширение прав и возможностей женщин, поддержка стран в состоянии кризиса и нестабильности, стимулирование новой динамики в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения.

Перед сложением своих полномочий Пан Ги Муна отблагодарил Совет Безопасности ООН, приняв резолюцию, в которой был признан его вклад "в обеспечение международного мира, безопасности и развития, его исключительные усилия, направленные на решение международных проблем в экономической, социальной, экологической и культурной областях". Также отмечается роль Пан Ги Муна в поощрении и содействии "обеспечению уважения прав человека и основных свобод для всех".

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Члены Совета Безопасности согласовали заявление, в котором отметили два основных достижения Пан Ги Муна — принятие программы Цели устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения по климату, которые стали результатом "мастерства переговорщика и проницательности дипломата".

Также отмечается "безустанная работа ради того, чтобы гуманитарная помощь достигла тех, кто в ней крайне нуждается" и в этой связи — проведение первого Международного гуманитарного саммита в этом году. "Вы были на передовой, чтобы сделать вопрос беженцев и мигрантов центром обеспокоенности международного сообщества".

В своей последней речи в Генеральной Ассамблее ООН Пан Ги Мун назвал себя "ребенком ООН". "После Корейской войны помощь ООН кормила нас. Мы учились по учебникам ООН. Мировая солидарность ООН показала нам, что мы не одни. Для меня сила организации никогда не была абстрактной", — сказал он.

Пан Ги Мун признался, что сохранит добрые воспоминания об ООН.

Известно, что Пан Ги Мун намерен вернуться в Южную Корею из Нью-Йорка в середине января 2017 года. Примечательно, что в следующем году в Республике Корея должны состояться досрочные президентские выборы из-за импичмента президента страны Пак Кын Хе в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг ее давней приближенной Цой Сун Силь. Сейчас судьбу Пак Кын Хе решает конституционный суд, который должен вынести решение к лету 2017 года, после чего должны состояться выборы нового главы государства.

В этой связи активизировались разговоры о возможности Пан Ги Муна стать президентом Южной Кореи. Сам он намекнул, что намерен выставить свою кандидатуру: "Если мне поможет продвинуть вперед Республику Корея то, чему я научился, что увидел и почувствовал за 10 лет моей службы на посту генерального секретаря ООН, я хотел бы полностью посвятить себя этому".