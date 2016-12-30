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В Белоруссии запретили выращивать мак и коноплю

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Под запрет попали мак снотворный и конопля посевная. Кроме того, запрет коснулся таких растений, как борщевик Мантегацци и борщевик Сосновского, золотарник гигантский и золотарник канадский, клен ясенелистный, лжеакация и эхиноцинис лопастной.
Цветущий мак
Фото со страницы пользователя Людмила Калита в Facebook

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В Белоруссии полностью запретили выращивание мака и конопли, соответствующее постановление министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики вступает в силу с 31 декабря.

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Данным постановлением дополнен перечень растений, запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации.

Под запрет попали мак снотворный и конопля посевная. Кроме того, запрет коснулся таких растений, как борщевик Мантегацци и борщевик Сосновского, золотарник гигантский и золотарник канадский, клен ясенелистный, лжеакация и эхиноцинис лопастной.

Данные растения запрещено выращивать и продавать в Белоруссии, если это не связано с проведением научных работ. Предусмотрено, что владельцы земельных участков обязаны не допускать произрастания таких растений на своих землях.

Напомним, в октябре в Киеве прошел "Конопляный марш", во время которого произошли потасовки с участием людей, выступающих за декриминализацию легких наркотиков, с одной стороны, и представителей националистических сил — с другой.

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