Маккейн вызвал директора нацразведки на слушания по "российской угрозе"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн вызвал директора национальной разведки Джеймса Клэппера на слушания 5 января по "российской угрозе", говорится в сообщении на сайте комитета.

Также на слушания будет вызван глава киберкомандования США адмирал Майк Роджерс. Клэппер и Роджерс покидают свои посты 20 января вместе с администрацией Барака Обамы.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа.

Читайте также: Вспомнить все. Главные события 2016 года в Украине

Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".