Тело нашли в сгоревшей машине пропавшего греческого посла в Бразилии

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Полиция обнаружила тело в сгоревшей машине пропавшего Греческого посла в Рио-де-Жанейро, личность погибшего установит экспертиза, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на СМИ.

Ранее Министерство иностранных дел Греции подтвердило исчезновение греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса.

Телеканал Globo разместил на своем сайте фотографии сгоревшего белого автомобиля. По данным телеканала у сгоревшей машины те же номерные знаки и характеристики что и у арендованного послом автомобиля. Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.

В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на заявления чиновников посольства Греции в столице Бразилиа, сообщили, что 59-летний дипломат исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным телекомпании Globo, жена Амиридиса рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они проживали, и пропал.

Отпуск посла официально заканчивается 9 января.

Сотрудник посольства сказал, последний раз Амиридис выходил на связь 26 декабря, прислав сообщение с помощью приложения мобильного телефона, но это не обязательно означает, что на сообщение ответил сам посол, пишет греческий сайт thetoc.gr.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года, и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио", пишет thetoc.gr.