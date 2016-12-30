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Асад: война в Сирии будет до тех пор, пока в стране остаются террористы

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По словам президента Сирии Башара Асада, нельзя сказать, что война закончена до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, террористы все еще пользуются внешней поддержкой со стороны других стран.
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Война в Сирии будет продолжаться до тех пор, пока в стране не будут ликвидированы террористы, заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Сирийская армия в Алеппо
REUTERS Abdalrhman Ismail
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"Нельзя сказать, что война закончена до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, террористы все еще пользуются внешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многих западных странах", — сказал Асад в интервью итальянскому телеканалу Tgcom24.

Однако, по мнению сирийского президента, поражение террористов в Алеппо является "важным шагом на пути к окончанию войны".

При этом Асад добавил, что решить сирийскую проблему можно единственным способом — если все стороны "простят друг друга".

Ранее сообщалось, что сирийская армия прекратила боевые действия на всей территории Сирии согласно договоренности о перемирии.

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