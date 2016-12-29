Amazon получила патент на летающий склад для дронов-курьеров

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon получил патент на создание летающего склада для дронов-курьеров, говорится в сообщении Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Летающий склад будет представлять собой дирижабль, который будет находиться в воздухе на высоте 45 тысяч футов (13,716 километра). Компания отмечает, что в так называемом "переносимом по воздуху фулфилмент-центре" (AFC) будут располагаться товары. Когда клиент оформит заказ, дроны-курьеры возьмут товар с AFC и доставят его, сообщает Прайм.

В настоящее время многие компании-ритейлеры развивают использование дронов, делая из них курьеров. Так, Amazon ранее уже получил разрешение на испытание дронов-курьеров в Великобритании и США.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.