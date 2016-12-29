Посол Греции в Бразилии пропал без вести в Рио

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Посол Греции в Бразилии, Кириакос Амиридис (Kyriakos Amiridis) пропал без вести с ночи понедельника (26 декабря), сообщает br.sputniknews.com.

Дипломат разыскивается агентами бразильской полиции. Секретарь посольства Греции в Бразилии в телефонном разговоре с корреспондентом Спутника Бразилии заявила, что посол проводил отпуск в Рио-де-Жанейро, куда отправился с женой встречать новый год. О пропаже посла стало известно от его жены в понедельник вечером.

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