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В Белоруссии вынесен очередной смертный приговор

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Как сообщили в областном суде, "суд вынес исключительную меру наказания жителю Мозыря (Гомельская область) за убийство двух человек с особой жестокостью".
Молоток судьи
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Белоруссии был вынесен новый смертный приговор, сообщил РИА Новости в среду представитель гомельского областного суда.

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Ранее в Белоруссии были приведены в исполнение три смертных приговора.

"Суд вынес исключительную меру наказания жителю Мозыря (Гомельская область) за убийство двух человек с особой жестокостью", — сказали в суде.

Он был признан виновным в том, что в начале этого года убил двух детей 17 и 9 лет. После этого мужчина сообщил о случившемся в милицию и выбросился из окна, но остался жив.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней. "Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован или опротестован в суде высшей инстанции", — передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря Гомельского областного суда Ольги Барсуковой.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене смертной казни выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение этого вида наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

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