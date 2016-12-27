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Вопрос о статусе Крыма окончательно не урегулирован - МИД Казахстана

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По словам министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова, хозяйствующие субъекты должны "учитывать неустоявшийся статус административного образования".
Ерлан Идрисов
RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Казахстан рассчитывает, что Украина и Россия найдут возможность политическим путем урегулировать вопрос по Крыму, статус которого в Астане считают "неопределенным", сообщил министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов.

Монтаж вышки для украинского телевещания в Крым
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Монтаж вышки для украинского телевещания в Крым

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

"Мы считаем, что в международном правовом плане вопрос о статусе Крыма окончательно не урегулирован. Мы исходим из того, что это статус неопределенный. Мы рассчитываем, что и Россия, и Украина найдут возможности политические и иные для того, чтобы окончательно урегулировать этот вопрос", — сказал Идрисов в ходе брифинга.

По его словам, хозяйствующие субъекты должны "учитывать этот неустоявшийся статус этого административного образования". "Наша рекомендация в этом плане: воздерживаться от каких-то прямых взаимодействий в этом плане. Надо учитывать эту ситуацию", — сказал министр.

Как сообщалось, крымчане за два года получили почти 53 тыс украинских загранпаспортов.

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