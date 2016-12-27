Китай планирует совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. КНР намерен к 2018 году совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны, говорится в "Белой книге" КНР по космическим исследованиям.

Согласно документу, к 2018 году Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить спутник"Чанъэ-4", который должен совершить "первую в истории человечества мягкую посадку на обратную сторону Луны", достигнув там точки Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли.

Также Китай планирует в рамках программы зондирования Луны запустить в конце 2017 года спутник "Чанъэ-5" для исследования спутника луны, который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать необходимые образцы и вернуться на Землю.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").

Ранее заместитель руководителя пилотируемой космической программы Китая Чжан Юйлинь заявил, что Китай намерен до 2036 года отправить своих астронавтов на Луну. По его словам, Китаю понадобится 15-20 лет, чтобы высадить астронавтов на лунной поверхности, используя при этом разработки страны в космической отрасли.

Также сообщалось, что Совет Российской академии наук по космосу планирует возродить программу исследования Луны с помощью луноходов.