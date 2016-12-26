Военный комитет НАТО прибудет в Грузию весной 2017

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе сообщил, что в марте 2017 года в Грузию прибудут члены военного комитета НАТО и проведут оценку реформ Министерства обороны.

"Нас ждет очень активное сотрудничество с НАТО в 2017 году… В январе планируется проведение совместной комиссии НАТО-Грузия, на которой госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции представит ежегодный план действий. В феврале пройдет министериал НАТО, в марте запланирован визит военного комитета НАТО в Грузию, который оценит проходящие в нашем Министерстве обороны реформы", — заявил Джанелидзе во время выступления на заседании парламентских комитетов в понедельник.

По его словам, также в марте члены комиссии НАТО-Грузия рассмотрят вопросы стратегических коммуникаций, а в мае состоится заседание Парламентской ассамблеи НАТО. "В 2017 году пройдет саммит НАТО, но это будет мини-саммит, который будет ориентирован на вопросы, связанные со странами-членами НАТО… Мы сконцентрируемся на расширенном саммите НАТО 2018 года", — добавил Джанелидзе.

"Мы продолжим сотрудничество во всех сферах, в том числе с целью утверждения и усиления обороноспособности Грузии, а также продолжим диалог в направлении безопасности на Черном море", — сказал министр.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран-членов НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам альянса. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.