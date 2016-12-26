Израиль продолжит строить на Западном берегу Иордана - министр

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить и расширить политику Израиля по строительству поселений на территориях на Западном берегу реки Иордан, сообщает dw со ссылкой на пресс-службу чиновника.

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"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", — заявил Беннет.

"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", — заявил Беннетт, назвав Иерусалим вечной столицей Израиля. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории". Нафтали Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом").

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.