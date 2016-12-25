Угонщики ливийского самолета предстали перед судом Мальты - СМИ

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В воскресенье угонщики ливийского пассажирского самолета предстали перед судом Мальты для предъявления обвинений. Согласно законам государства, им грозит пожизненное тюремное заключение, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Malta.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший в минувшую пятницу внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. Угонщики хотели лететь в Рим, но капитан самолета, на борту которого находилось 111 пассажиров и шесть членов экипажа, приземлил воздушное судно на Мальте по причине нехватки топлива. После переговоров в мальтийском аэропорту захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.

Обвиняемые Мусса Саха и Ахмед Али прибыли в зал суда в наручниках и в бронежилетах под усиленной охраной полиции. Они заявили о своей невиновности по ряду предъявленных обвинений, включая угон самолета. Помимо обвинения в угоне воздушного судна подсудимые будут держать ответ по таким правонарушениям, как незаконное владение имитацией оружия, насилие в отношении человека на борту самолета, удерживание людей против их воли, угрозы насилия и попытка нарушить финансовую или экономическую стабильность страны.

Ранее стало известно, что военнослужащие Мальты изъяли у захватчиков ливийского самолета гранату и пистолет, еще один пистолет был найден при обыске самолета. Первичная судебная экспертиза установила, что использованное при захвате самолета оружие было муляжом.