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Угонщики ливийского самолета предстали перед судом Мальты - СМИ

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Захват ливийского самолета на Мальте (13)

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Согласно информации, обвиняемые Мусса Саха и Ахмед Али прибыли в зал суда, заявив о своей невиновности по ряду предъявленных обвинений, включая угон самолета.
Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте
REUTERS Darrin Zamit-Lupi MALTA OUT

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В воскресенье угонщики ливийского пассажирского самолета предстали перед судом Мальты для предъявления обвинений. Согласно законам государства, им грозит пожизненное тюремное заключение, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Malta.

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Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший в минувшую пятницу внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. Угонщики хотели лететь в Рим, но капитан самолета, на борту которого находилось 111 пассажиров и шесть членов экипажа, приземлил воздушное судно на Мальте по причине нехватки топлива. После переговоров в мальтийском аэропорту захватчики отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.

Обвиняемые Мусса Саха и Ахмед Али прибыли в зал суда в наручниках и в бронежилетах под усиленной охраной полиции. Они заявили о своей невиновности по ряду предъявленных обвинений, включая угон самолета. Помимо обвинения в угоне воздушного судна подсудимые будут держать ответ по таким правонарушениям, как незаконное владение имитацией оружия, насилие в отношении человека на борту самолета, удерживание людей против их воли, угрозы насилия и попытка нарушить финансовую или экономическую стабильность страны.

Ранее стало известно, что военнослужащие Мальты изъяли у захватчиков ливийского самолета гранату и пистолет, еще один пистолет был найден при обыске самолета. Первичная судебная экспертиза установила, что использованное при захвате самолета оружие было муляжом.

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