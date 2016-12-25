ФРГ намерена в 2017 году увеличить число высылаемых мигрантов

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что в 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться, сообщает Bild am Sonntag.

По его словам, в этом году показатель вырос во многом благодаря упрощению процедуры добровольного выезда. На эти цели предусмотрено дополнительно выделить 40 млн евро, добавил министр.

Де Мезьер предложил ограничить доступ к социальным выплатам и ускорить депортацию тех мигрантов, личности которых сложно установить и которые не оказывают содействия в этом.

Министр также заявил, что режим усиленного пограничного контроля на границе с Австрией, истекающий в феврале 2017 года, будет продлен "на многие месяцы". Ранее он называл эту границу "критическим участком нелегальной миграции в Германию".