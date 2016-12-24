Нападение на посла РФ в Анкаре было спланировано – глава МВД Турции

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Нападение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова было спланировано, убийство не является результатом личной инициативы террориста. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

"Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением (оппозиционного исламского проповедника) Фетхуллаха Гюлена. Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован", — цитирует министра агентство Anadolu.

По его словам, следствие по делу о покушении на Карлова выявило очень важные подробности теракта, однако на данном этапе в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России.

Как отметил Сойлу, теракты, совершенные в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года, и вооруженное нападение на российского дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.

"Террористы PПК, течение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и "Исламское государство" – это лишь инструменты в одной большой игре", — сказал министр, добавив, что покушение на Карлова является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке.

"Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу", — сказал Сойлу.