Израиль пересмотрит отношения с ООН после принятой резолюции – Нетаньяху

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Израиль пересмотрит свои отношения с ООН после принятия Советом Безопасности резолюции с требованием о прекращении поселенческой деятельности. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

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"Я поручил министерству иностранных дел в течение месяца осуществить переоценку всех наших контактов с ООН, включая израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН в Израиле", — цитирует премьера агентство Рейтер.

Совет безопасности ООН в пятницу принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху накануне объявила, что не будет выполнять резолюцию.