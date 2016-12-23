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В перестрелке в Милане убит тунисец Анис Амри - МИД Италии

Тема:

Террор в Европе (43)

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Глава МВД Италии Марко Миннити в ходе специальной пресс-конференции подтвердил, что убитый в перестрелке в Милане - это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри.
Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
РИА Новости

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина, Наталия Шмакова. В ходе перестрелки с полицией в ночь на пятницу в Милане был убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине тунисец Анис Амри, данную информацию подтвердил глава МВД Италии Марко Миннити, сообщает РИА Новости.

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"Без сомнения, убитый в перестрелке — это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри", — заявил Миннити в ходе специальной пресс-конференции в Риме.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около трех часов утра. Мужчина открыл огонь в ответ на просьбу предъявить документы.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально был объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.

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