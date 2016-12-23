Теракт в Берлине: подозреваемый убит в Милане

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Итальянские полицейские застрелили подозреваемого в нападении на берлинскую рождественскую ярмарку во время стычки в Милане, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По данным агентства, в пятницу в 11.45 министр МВД Италии проведет пресс-конференцию в Риме.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Амри, по данным правоохранителей, был связан с радикальными исламистскими кругами в Германии.