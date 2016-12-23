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В британском графстве Кент заключенные захватили один из корпусов тюрьмы

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По данным СМИ, контроль над одним корпусом был потерян после инцидента с участием 50 заключенных в тюрьме Swaleside на острове Шеппи в Кенте. В настоящее время беспорядки продолжаются.
Тюремный бунт в графстве Кент (Великобритания)
Sky News

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Около 50 заключенных подняли бунт в тюрьме в британском графстве Кент, в результате чего администрация "потеряла контроль" над одним корпусом тюремного комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

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"Контроль над одним корпусом был потерян после инцидента с участием 50 заключенных в тюрьме Swaleside на острове Шеппи в Кенте. В настоящее время беспорядки продолжаются", — отмечает телеканал.

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О пострадавших не сообщается, подробности не приводятся.

Ранее, 16 декабря, примерно 600 заключенных одной из тюрем Бирмингема подняли бунт. Им удалось, отобрав ключи у охранников, захватить несколько отсеков тюрьмы, а также аптеку, спортзал и склад технических средств охраны.

Sky News
Тюремный бунт в графстве Кент (Великобритания)

По данным СМИ, заключенные жаловались на невозможность пользоваться спортзалом, на запрет просмотра телевидения, на плохое питание и отсутствие горячей воды в душе.

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