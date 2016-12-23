Госдеп призвал РФ отменить закон "об иностранных агентах"

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Госдепартамент США призывает Россию отказаться от "закона об иностранных агентах", так как он мешает развитию демократических институтов, говорится в сообщении ведомства, на которое ссылает РИА Новости.

"Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать свои международные обязательства в области защиты прав человека", — отмечается в сообщении ведомства со ссылкой на представителя Джона Кирби.

С этим заявлением Госдепартамент выступил по случаю включения в список "иностранных агентов" 150 организаций 19 декабря. Минюст РФ в среду сообщил, что автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель" признана "иностранным агентом" и включена в соответствующий реестр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ будут расширять финансирование НКО, а также совершенствовать закон "об иностранных агентах". При этом глава государства отметил, что для того, чтобы не попасть в реестр иностранных агентов, НКО нужно не получать деньги из других стран.

В середине декабря ЕС повторно призвал РФ отменить список "иностранных агентов".