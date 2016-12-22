Одна из групп "ан-Нусры" назвала освобождение Алеппо "великой потерей"

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Возвращение Алеппо под полный контроль правительственных войск Сирии является "великой потерей" для боевиков, признался агентству Франс Пресс представитель террористической группировки "Харакет Нур-эд-Дин Аз-Зинки", которая относится к "Джебхат ан-Нусре", сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг командование сирийской армии сообщило, что город Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск.

"На политическом уровне это великая потеря. Для революции (как террористы называют войну против законного правительства Сирии — ред.) это время отступления и тяжелый поворотный пункт", — заявил представитель группировки Яссер аль-Юссеф (Yasser al-Youssef).

Колонна из четырех автобусов вывезла последнюю группу из 150 боевиков в четверг вечером.

Вывод начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город. По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков.