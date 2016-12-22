Следствие по делу посла РФ вышло на след сторонников Гюлена - СМИ

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Следствие по делу об убийстве посла РФ в Турции установило, что несколько лиц, с которыми контактировал преступник, задействовали программу обмена зашифрованными сообщениями ByLock, используемую членами организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, сотрудники генеральной прокуратуры Анкары совместно с экспертами столичного управления полиции изучили данные с мобильного телефона убийцы, сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа.

В числе знакомых преступника, использовавших программу ByLock, оказались пять сотрудников полиции, а также комиссар и замкомиссара полиции, которые были отстранены от работы в системе МВД Турции после попытки госпереворота в ночь на 16 июля. Связи Алтынташа с указанными лицами в настоящее время расследуются.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что связи террориста, убившего российского посла в Анкаре Андрея Карлова, указывают на его принадлежность к организации Гюлена (FETO), которого власти обвиняют в организации попытки переворота в июле.