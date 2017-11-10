"Хорватский сценарий": страшная правда или "конфетка" от Сороса?

Павел Рудяков, эксперт

К информации о финансовом обеспечении Джорджем Соросом создания приемлемой для него "картинки" (по сути, искаженной) о событиях, связанных с восстановлением Загребом контроля над территорией Республики Сербская Краина в ходе операции "Буря", стоит отнестись со всей серьезностью. Сомневаться в ее истинности не приходится, ее под присягой сообщил на слушаниях в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге один из свидетелей. Эти показания зафиксированы в судебном протоколе. Если дело обстоит именно так, то получается, что наше представление об операции "Буря" и о "хорватском сценарии", о котором у нас говорят, имея ее в виду, соответствует не реальной действительности, а ее "причесанному" по распоряжению Сороса варианту. Хорватский источник называет этот факт элементом "гибридной войны", развернутой меценатом против Хорватии. С такой трактовкой можно, конечно, спорить, но можно к ней и прислушаться. Тем более что тема всякого рода "гибридных" действий у нас теперь еще более популярна, чем обсуждение "хорватского сценария" применительно к ситуации в Украине и конфликту в Донбассе.

Всплеск интереса к "хорватскому сценарию" случился у нас после того, как группа украинских чиновников, политиков, экспертов, журналистов побывала в Загребе. Поездка была тематической: все встречи и беседы были так или иначе направлены на разъяснение гостям того, как все происходило летом 1995 г. Ее организацией занималось Посольство Украины в Хорватии. О том, кто взял на себя расходы, информации не было, хотя теперь можно предположить, что роль спонсора могла взять на себя какая-то из структур Сороса, решившего вести Украину по тому же пути, что и Хорватию. По возвращении домой "экскурсанты" принялись в буквальном смысле слова забрасывать самые разные отечественные СМИ своими текстами, главный смысл которых сводился к утверждению, что опыт Загреба в проведении военной операции против "хорватских" сербов как нельзя лучше подходит Киеву для восстановления контроля над отдельными районами Донбасса.

Читайте также: Фонд Сороса: миллиардные спекуляции и катастрофическая дестабилизация

Информационная волна получила благоприятный отклик. Признание полезности и перспективности для Киева "хорватского сценария" решения территориальной проблемы стало штампом, тезисом, в истинности которого даже как-то неудобно сомневаться, едва ли не аксиомой. И это притом, что, во-первых, сам по себе "хорватский сценарий", мягко говоря, неоднозначен и противоречив, во-вторых, существуют другие варианты решения проблемы. Например, "скандинавская модель", в основу которой положены принцип добрососедства, сотрудничества, твердая и последовательная ориентация на диалог ради достижения взаимоприемлемого компромисса. Сегодня даже в самой Хорватии признают, что она могла бы служить хорошим примером для Западных Балкан. Что, пойдя по пути, по которому еще в 1952 г. двинулись скандинавские страны, хорваты, сербы, словенцы и другие обитатели этого региона способны были бы добиться гораздо более высокого уровня региональной стабильности, чем тот, что имеет место в настоящий момент. "Скандинавская модель" работает, несмотря на то, что скандинавские страны участвуют в различных интеграционных проектах за пределами региона. Финляндия и Швеция – члены ЕС, но не члены НАТО, в котором состоит Норвегия, не входящая в ЕС, Дания принадлежит и к ЕС, и к НАТО.

На Балканах к опыту Скандинавии все более пристально и предметно присматриваются уже не только на теоретическом, но и на практическом уровне. В Сербии, например, работу по его популяризации и применению ведет неправительственная организация "Игманская инициатива". "Ни одну из известных моделей невозможно использовать в другом месте в чистом виде, – говорит ее сопредседатель Александр Попов. – Ситуации там и тут отличаются друг от друга, но из "скандинавской модели" на Балканах можно использовать очень многое, в первую очередь, все то, в чем мало политики, а больше жизненно важных моментов с точки зрения интересов людей". "Игманцам" удалось привлечь к своей деятельности соседей из Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины. В столицах этих государств состоялись многосторонние мероприятия, в которых приняли участие парламентарии. Готовится следующая встреча в Белграде, по итогам которой предполагается подписать ряд соглашений, открывающих дорогу для практического использования скандинавских наработок в различных сферах жизни.

Финансовую поддержку усилиям "Игманской инициативы" и ее партнеров оказывает Посольство Дании в Сербии. Сороса ее деятельность не заинтересовала. Может быть, поэтому "скандинавская модель", в отличие от "хорватского сценария", остается в Украине практически незамеченной?