Украина: короткий путь от евроинтеграции к евроизоляции

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Последние выступления ряда ведущих европейских политиков четко сигнализируют Киеву о смене приоритетов в отношении перспектив украинской евроинтеграции.

Прежде всего, речь о выступлении президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне. Которая по праву многими европейскими политиками, экспертами и журналистами оценивается как программная в отношении развития ЕС в ближайшие годы. Большинство тезисов Макрона публично поддержала Ангела Меркель.

Итак, президент Франции утверждал, что Евросоюз не имеет четко обозначенных границ, а потому будет расширяться. Казалось бы, чем не позитивный сигнал Киеву? Однако, одновременно, Макрон уточнил, что речь исключительно о балканских странах. Последние нужно интегрировать, чтобы избежать участи, при которой эти страны начнут движение в сторону России или Турции. А что же Украина? А она рассматривается как государство на восточной границе ЕС, без всяких перспектив членства. При этом президент Франции говорил о необходимости усиления Союза в оборонной сфере, особенно в тотальном укреплении границ по всему периметру и прежде всего на востоке. Проще говоря, для Киева это может означать сооружения нового "железного занавеса" между Украиной и Европой. По крайней мере, именно так прочитывают речь Эммануэля Макрона западные эксперты.

На этом неутешительные евроновости для Киева, увы, не заканчиваются, а только начинаются. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород публично заявил, что намерен на ближайшей встрече глав МИД ЕС в Люксембурге поднять вопрос о пересмотре Соглашения об Ассоциации с Украиной. Причина – отечественный образовательный закон, который, по мнению главы венгерского МИД, откровенно нарушает обязательства, который взял Киев, подписывая Соглашение. По оценке Петера Сийярто, новый закон об образовании создает намного худшие условия для нацменьшинств в сфере образования, чем это было во времена СССР. Дипломат выразил уверенность, что отменить дискриминационный закон можно только усилив международное давление на Украину. И Венгрия готова его инициировать во всех международных инстанциях. В случае же отказа Киева от редактирования закона, Будапешт готов идти на любые меры. От "торпедирования"всех евроинтеграционных инициатив Киева до…? Возможно поднятия вопроса о денонсации Соглашения об Ассоциации? Тут, безусловно, вопрос гибкости позвоночника ВР и президента Украины. Если не проявят, то неприятности, судя по решительности венгров, не заставят себя долго ждать.

Примечательно, что глава МИД Венгрии наотрез отказался от того, чтобы его визит в Ужгород прошел в кампании украинского коллеги. Климкин, при этом, якобы выражал намерение обсудить с венгерским министром способы урегулирования конфликта в языковой сфере.

Однако кульминацией неприятностей для Украины стали заявления президента Чехии Милоша Земана, во время его выступления на Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так, отвечая на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко по поводу судьбы Крыма, он сказал: "по моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом".

Милош Земан согласился, что аннексия полуострова незаконна, но при этом вопрос его судьбы решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. И это свершившийся факт (fait accompli)".

По мнению президента Чехии, несогласие Киева на компенсацию приведет к "европейской войне". При этом он процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну". Потому он умозаключил, что "война" неизбежна также при сохранении усилий Украины для возвращения Крыма: "мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять".

После откровенного заявления чешского президента, слово брали евродепутаты из Франции, Армении, Великобритании и Сербии. При этом никто из них не стал оппонировать позиции Милоша Земана. Более того, ряд спикеров в своих выступлениях говорили о "мудрости" главы Чехии.

С комплиментами в адрес чешского гостя выступил и председательствующий в ПАСЕ Роджер Гейл, который вел заседание.

Он же закрыл заседание, как только очередь дошла задавать вопросы до представителя Украины Владислава Голуба. Последний уже поднялся с места, чтобы задать вопрос, но Роджер Гейл объявил, что время для дискуссии закончилось.

Следует добавить, что глава чешского государства в своем выступлении также отметил необходимость прекращения санкционного режима в отношении РФ и переходу в режим диалога и восстановления дружеских отношений с Москвой.

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В контексте всех этих знаковых событий для Киева, продвижение президентом Украины своей законодательной инициативы об очень своеобразной реинтеграции Донбасса только подчеркивает обоснованность опасений европолитиков о том, что Украина пытается втянуть Европу в общеевропейскую войну. Закрепление на уровне национального закона нормы об РФ, как стране-агрессоре, только усилит критические умонастроения в ЕС о необходимости дистанцирования от Киева и его евроинтеграционных усилий. Более того, может привести к тому, что фактической политикой Брюсселя в отношении Украины станет ее максимальная изоляция. Пазлы к реализации подобного сценария в выступлениях политических лидеров Европы проступают все более четко. Благо сам Киев дает для такого подхода все большие фактических оснований.