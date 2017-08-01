Нелегалы устроили мятеж в центре временного содержания в Мадриде

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина. Нелегальные мигранты попытались устроить мятеж и сбежать из центра временного содержания иностранных граждан в Мадриде, сообщили в полиции испанской столицы.

Большинство этих людей, которые находятся в настоящее время в центре – всего 86 человек, – прибыли на юг Испании на надувных лодках из Африки и из города Альхесирас (автономное сообщество Андалусия) были переведены в центр Алуче (Мадрид). Они дожидались депортации из Испании.

В ночь на вторник мигранты начали крушить мебель, попытались выломать двери и сбежать. На место были направлены подразделения Национальной полиции по борьбе с массовыми беспорядками. После этого мятежники прекратили все попытки к бегству. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали четырех незаконных мигрантов при попытке пересечь границу с Евросоюзом.