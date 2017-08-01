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    Нелегалы устроили мятеж в центре временного содержания в Мадриде

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    В ночь на вторник мигранты начали крушить мебель, попытались выломать двери и сбежать. На место были направлены подразделения Национальной полиции по борьбе с массовыми беспорядками.
    Полиция Испании
    flickr.com/Contando Estrelas

    КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина. Нелегальные мигранты попытались устроить мятеж и сбежать из центра временного содержания иностранных граждан в Мадриде, сообщили в полиции испанской столицы.

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    Большинство этих людей, которые находятся в настоящее время в центре – всего 86 человек, – прибыли на юг Испании на надувных лодках из Африки и из города Альхесирас (автономное сообщество Андалусия) были переведены в центр Алуче (Мадрид). Они дожидались депортации из Испании.

    В ночь на вторник мигранты начали крушить мебель, попытались выломать двери и сбежать. На место были направлены подразделения Национальной полиции по борьбе с массовыми беспорядками. После этого мятежники прекратили все попытки к бегству. Никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали четырех незаконных мигрантов при попытке пересечь границу с Евросоюзом.

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