Турне Трампа и балансирующий на одной ноге Вашингтон

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования

В отличие от своих предшественников Трамп говорил не то, что считается правильным с точки зрения узкой группы лиц, составляющих американскую и европейскую глобалистскую элиту, а то, что хотели от него слышать союзники и партнеры. Никому точно не известно, какой именно смысл вкладывал президент США в приятные стандартные формулировки. Однако даже из доступной внешней картинки визитов можно сделать определенные выводы.

Важен уже сам факт большого международного турне американского президента, охватившего Ближний Восток и Европу. При этом политические рамки данного визита значительно шире его географических рамок.

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Только в Эр-Рияде Трамп встретился практически с полусотней лидеров государств арабо-мусульманского мира, территориально покрывающих Северную и (частично) Центральную Африку, Ближний Восток и Среднюю Азию.

Всем сестрам по серьгам

Визиты Трампа нельзя рассматривать в отрыве друга от друга. А также вне последовательности мероприятий.

Как правило, отправляясь на Ближний Восток американские президенты делали остановку в Европе, не столько ради необходимости согласования позиций (это можно сделать и без личной встречи), сколько ради демонстрации единства Запада в подходе к ключевым вопросам мироустройства. На сей раз Трамп прибыл в Европу с Ближнего Востока, продемонстрировав тем самым намерение Вашингтона самостоятельно выстраивать отношения с каждым из своих союзников.

Для ЕС это означает, что его интересы на Ближнем Востоке будут учитываться ровно настолько, насколько Евросоюз сам сумеет их отстоять, без американской поддержки.

Три последующих визита, Израиль, Палестинская национальная автономия и Ватикан, уравновешивали как саудовский визит, так и друг друга. Никто не обделен, но никто и не выделен; США слушают всех, формально не меняют список своих союзников и приоритетов, но стремятся нащупать возможность проведения прагматичной политики.

REUTERS Alessandra Tarantino/pool Встреча Трампа с Папой Римским

Идеалом для Вашингтона является замена созданной глобалистами системы идеологических союзов, в рамках которой США платили за правильный идеологический выбор, ровно так же, как поздний СССР оплачивал «социалистический выбор» и выделял конкретные материальные блага за абстрактную любовь к марксизму-ленинизму. Идеальной, с точки зрения Трампа, является система, в которой американские союзники не только платят за себя сами, но еще и вносят лепту в реализацию американских интересов. В общем, президент США пытается превратить убыточный внешнеполитический проект в прибыльный, пишет Sputnik.

Ни да, ни нет

Как известно, Трамп пытается заставить европейцев резко увеличить военные бюджеты (в том числе расходы на содержание НАТО). Меркель в личном общении наверняка ссылалась на неспособность большинства стран НАТО платить за себя и невозможность для Германии оплачивать счета всех европейских членов альянса, одновременно спасая от банкротства половину ЕС. Трампу необходимо было понять позицию и возможности наиболее влиятельных стран ЕС (кроме Германии) прежде, чем продолжать дискуссию на саммите НАТО в Брюсселе.

Судя по сделанным заявлениям, позиция европейцев Трампа не вдохновила. Он достаточно осторожно поддержал традиционную натовскую точку зрения на необходимость укреплять военные возможности блока в противостоянии с Россией. При этом никаких конкретных материальных обещаний с американской стороны не последовало, а самостоятельно (за свой счет) европейцы ничего укрепить не смогут.

Здесь Трамп взял традиционную для себя паузу. Ничего не дезавуировано, ничего не подтверждено; Вашингтон будет ждать, когда созреют условия для продавливания тармповского видения взаимоотношений США с НАТО и ЕС.

Королевский Эр-Рияд

Но наиболее яркой и выразительной была все же первая встреча турне – Эр-Риядская, с арабо-мусульманскими лидерами. Здесь Трамп очевидно сконцентрировал усилия на защите интересов США именно в регионе Ближнего Востока. Саудовской Аравии, как традиционному союзнику США, в последние месяцы правления Обамы выражавшему недовольство отношением Вашингтона к своим нуждам, были явно даны гарантии поддержки.

Правда, за это королю пришлось заплатить, пообещав на полмиллиарда долларов закупить американского оружия и сто миллионов перечислить в фонд Иванки Трамп. Но дело того стоило, поскольку визит Трампа на саммит арабо-мусульманских стран автоматически возвратил саудовскому дому статус признанного США лидера исламского мира.

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Не случайно американского президента принимали с королевскими почестями (в отличие от Обамы, которого открыто унижали). Для саудовцев поддержка США важна в противостоянии с Ираном, которое Эр-Рияд в последние годы проигрывал, одновременно теряя позиции в Сирии и Северной Африке, отступая в Йемене.

Пряников на всех не хватает

Новый подход Трампа к внешней политике обусловлен сокращением американских ресурсных возможностей. Если США сохраняют свою высокую вовлеченность в ближневосточные процессы, если европейцев пока не удалось заставить принять более активное участие в финансировании совокупных военных расходов, то где-то придется ужиматься – ради экономии.

Судя по всему, этим где-то будет Центральная Азия. Лидеры среднеазиатских государств, Афганистана и Пакистана не получили обнадеживающих сигналов. США выносят данный регион на периферию своего внимания. Не потому, что он не важен со стратегической точки зрения. Наоборот, находясь на стыке интересов России, Китая и Ирана, регион крайне важен.

Просто ресурсов на все уже не хватает, а Ближний Восток актуальнее. Совместные российско-китайские проекты могут развернуться в течение десятилетия (активная фаза может начаться в ближайшие пять лет). Присоединение к ним Ирана – вопрос сложный. То есть серьезное влияние на мировую политику эти проекты смогут оказать нескоро – не завтра и не через год.

Между тем, потеря позиций на Ближнем Востоке приведет к падению международного престижа США немедленно. Поэтому Трамп разумно отложил на потом то, на что не хватает сил, и попытался сконцентрироваться на ключевом участке.

Если ему удастся добиться приемлемой для США расстановки сил на Ближнем Востоке, то и для Европы и Центральной Азии аргументы найдутся, и время их настанет, но позже. Если же США провалят очередной ближневосточный раунд, то с ролью гегемона придется распрощаться, и тогда уже будет не до Европы и не до Центральной Азии.

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