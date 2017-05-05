Выполнимая невыполнимая миссия - мир на Донбассе любой ценой

Денис Гаевский, обозреватель

Осознавая данный факт, в последние несколько месяцев международные игроки активизировали политико-дипломатические усилия, направленные на реализацию Минских соглашений. В свою очередь, для украинских политиков и представителей крупного капитала правилом хорошего тона становится публикация собственных планов урегулирования конфликта на востоке Украины, а также отношений с Москвой.

Наиболее известными предложениями стали нашумевшие "план Пинчука" и "план Артеменко". Впрочем, данные планы явно не понравились киевской власти – против авторов планов начаты уголовные производства (нардеп Артеменко и вовсе находится под угрозой лишения гражданства Украины). Реакция власти неудивительна – согласие с вышеуказанными планами, содержащими уступки по Крыму и НАТО, полностью обнулит внешнеполитические действия Киева (на которых в значительной степени зиждется легитимность пришедшей на волне "майдана" власти).

Нереалистичными выглядят и предложения бывшего донецкого олигарха Сергея Таруты под названием "Три основы: легитимность – безопасность – доверие", где одним из пунктов значится восстановление на неподконтрольной части Донбасса работы местных советов, избранных в 2010 году ("последних легитимных") и проведение переговорного процесса непосредственно с ними. С таким же успехом представители ОРДЛО могут требовать восстановления в президентской должности Виктора Януковича и проведения переговоров непосредственно с ним…

Несколько ближе к реальности "план Балоги". Виктор Балога предложил провести на неподконтрольных территориях референдум под эгидой ОБСЕ, в рамках которого местные жители определяют дальнейшую судьбу региона (полная независимость, автономия в составе Украины, возврат в политико-правовое пространство Украины без каких-либо дополнительных условий).

Наиболее реалистичным является "план Медведчука". Данный план предполагает принятие четырех законов – об амнистии участников конфликта на Донбассе, конституционные изменения в части децентрализации, о проведении выборов в ОРДЛО, об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. В общем-то, данные предложения перекликаются с предложениями глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Штайнмайера (нынешнего президента ФРГ) и Эро соответственно, озвученными ними в сентябре 2016 в ходе визита в Киев.

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Ключевыми причинами, затрудняющими политическое урегулирование конфликта, являются ограниченная субъектность участников конфликта, а также низкий уровень взаимного доверия. Потому периодически в западной прессе появляются некие намеки на американо-российские договоренности по украинскому кризису. В частности, в конце 2016 года в немецкой газете "Bild" появилась информация о том, что патриарх западной дипломатии Генри Киссинджер выступит в качестве посредника между главами США и России, предложив им план по урегулированию украинского кризиса. Впрочем, американо-российская "сделка" – скорее из области гипотетического (тем более сомнительно, что в ней будут учтены интересы Украины).

Но методику киссинджеровской "челночной дипломатии" (в свое время способствовавшей затиханию череды арабо-израильских конфликтов), ввиду крайне слабой результативности дипломатии традиционной, пора заимствовать Украине, инсталлировав в переговорный процесс фигуру, обладающую высоким уровнем коммуникации с руководством Украины, РФ и ОРДЛО, – об этом, к примеру, пишет на своей странице в "Facebook" известный политолог Дмитрий Джангиров. Кто же может возглавить "челночную дипломатию"?

На ум приходит несколько кандидатур. Во-первых, это представители финансово-политических групп, располагающие серьезными промышленными активами на Донбассе и сохраняющие контакты с Москвой (нередко именуемых "патриотической общественностью" "пророссийскими олигархами"). Стоит напомнить, что в марте 2016 информационное пространство заполнили слухи о том, что Ринат Ахметов и Юрий Бойко могут возглавить неподконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей.

Во-вторых, возглавить "челночную дипломатию" может Виктор Медведчук, способствовавший освобождению более 400 пленных в рамках Минского процесса и пользующийся доверием руководства Украины, РФ (о чем было детально рассказано Медведчуком в недавнем интервью "Financial Times") и ОРДЛО.

Кроме того, как уже говорилось ранее, "Минск-2" желательно дополнить комплексной программой социально-экономического восстановления Украины (едва ли возможной без возврата на рынки СНГ), без которой десятки тысяч участников конфликта продолжат использовать автомат как орудие труда и средство производство (что грозит превращением всей Украины в одну большую "зону АТО"). Если отсеять весь информационный шум (вроде риторики о "новом плане Маршалла для Украины"), такая программа есть разве что у "Оппозиционного блока", "Украинского выбора" Медведчука и ряда небольших внепарламентских партий левого толка ("Социалисты", "Союз Левых Сил").

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Но покамест отдельные здравые голоса заглушаются "революционной целесообразностью" и "патриотической риторикой", во имя которой власть предержащие действуют в ущерб национальным интересам, максимально расширяя конфликтное поле с нелояльной частью собственного народа (проживающего как на Донбассе, так и на территории остальной Украины). Тем самым Украина превращается в еще одну страну, где замороженный конфликт может быть затянут на десятилетия, если в ближайшее время не сдвинуться с мертвой точки в переговорном процессе. После 2019 года, когда ожидается плановая перезагрузка власти, уже может быть поздно.