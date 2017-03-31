Дональд и Петр: ничего не вижу, ничего не слышу

Павел Рудяков, эксперт

Подготовка к встрече Дональда Трампа и Петра Порошенко, которой, якобы, денно и нощно, без выходных, праздников и даже перерывов на обед занимаются все, как одна, внешнеполитические службы в Киеве, затянулась до неприличия. А затянувшись, как-то незаметно для широкой публики видоизменилась. Было время, когда Павел Климкин и Константин Елисеев в один голос заливали украинцам, как пройдет "историческая" беседа двух "мировых лидеров". Теперь они так же дружно рассказывают не о том, когда президенты США и Украины, наконец, встретятся, а о том, почему этого не произошло до сих пор, и почему не произойдет в ближайшее время. Общими усилиями отговорку, показавшуюся вполне приличной и приемлемой, вроде бы, нашли. Надо, дескать, наработать солидную повестку дня переговоров. Без нее, мол, никак. Без нее, мол, таким мощным игрокам глобальной политики, как Трамп и Порошенко, тратить драгоценное время не с руки.

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Тем временем, Трамп, хоть и занятый внутренними американскими и своими собственными проблемами, с каждой неделей, с каждым месяцем наращивает активность на международной сцене. Контактируя с руководителями стран мира системно и систематично. У него в гостях уже побывали многие первые лица. С другими, их тоже отнюдь не единицы, он разговаривал по телефону. Третьи получили приглашение посетить Вашингтон, если не для личной встречи с хозяином Белого дома, то, по крайней мере, для участия в мероприятиях, в ходе которого с ним можно будет переговорить, так сказать, на полях. Где в этом набирающем ход потоке место Украины и Порошенко, в Белом доме не говорят. То ли еще сами не знают, где, то ли не хотят сообщать о том, что уже знают.

В Киеве же тема встречи Трампа с Порошенко продолжает оставаться одной из топовых. Послушать наших чиновников, получится, что она состоится, ну, буквально вот-вот, ни сегодня, так завтра, в крайнем случае, послезавтра, что никаких препятствий и подводных течений тут нет, и быть не может. Чем дальше в лес, однако, тем комментарии и заверения подобного толка звучат все менее и менее убедительно. Заставляя, пардон, усомниться не только в уровне профессионализма, но и в адекватности тех, кто их озвучивает. Очередной повод для раздумий об эффективности политики Киева на американском направлении, а также засомневаться в том, что Министерство иностранных дел и лично министр способны исполнять их непосредственные функции, дало сообщение из Сербии о том, что премьер-министру этой страны Александру Вучичу… пришло письмо. От Трампа. Тот счел необходимым выразить специальную благодарность за поздравления по случаю его вступления в должность президента Соединенных Штатов. Среди прочего, Трамп написал Вучичу, что его страна очень ценит тесные связи с Сербией, поддерживает намерения Белграда стать членом ЕС. Добавив, при этом, что искренне рад углублению двустороннего сотрудничества, а также развитию совместным усилиям, направленным на достижение общих целей.

О том, что письмо аналогичного или похожего содержания поступало в адрес Владимира Гройсмана или Петра Порошенко мне лично слышать не приходилось. Может, пропустил сообщение об этом. Хотя, если бы письмо было, у нас бы поднялась такая информационная волна, что пропустить ее было бы просто нереально. Выходит, мы Трампа со вступлением в должность официально не поздравляли, так что ли? Или он сербов счел нужным поблагодарить, а нас – нет? Как ни крути, получается ситуация, никаким боком не вписывающаяся в картину "активизации украинско-американских отношений", о которой некоторое время тому назад принялся рассуждать Порошенко в интервью украинским телеканалам. И уж, конечно, на корню опровергающая его тезис о "фантастической динамике", якобы, в этих отношениях сегодня присутствующей. Какая там динамика?! Полнейшая статика! Глубочайший застой, да, такой, что сам король советского застоя Леонид Ильич Брежнев мог бы ему позавидовать черной завистью.

Проблемы, возникшие в американо-украинских отношениях, глубже и серьезнее, чем дефицит времени у Трампа. Когда Климкин говорит: "Для встречи президентов нужна более серьезная повестка дня", – это, по-видимому, должно означать, что первоначальное предложение, которое украинская сторона передала американцам, готовясь к встрече в 20-х числах февраля, американскую сторону не удовлетворило. Оставим в стороне фактическое признание Климкина в том, что формальным поводом для отказа американцев от проведения президентской встречи в феврале стала ее неподготовленность по вине Киева. Отметив, при этом, что повод и для размышлений, и для выводов тут присутствует, хотя бы потому, что, кроме самой февральской встречи, МИД напыщенно анонсировал отбытие министра в Вашингтон "для подготовки встречи". Климкин поехал, встречу подготовил, она не состоялась. По нашим нынешним меркам, это – так, пустяки, мелочи, ничего особенного. Пусть так. Важнее в данном случае другое: высокопоставленные чиновники производят впечатление людей, утративших последние крохи понимания того, где они и что с ними. А заодно – и со всей страной, интересы которой они, якобы, представляют.

Позволю себе предположить, что не будет принято и следующее наше предложение повестки дня, исправленное и дополненное. У Киева сегодня нет приемлемой для Белого дома повестки для обсуждения на президентском уровне, и взяться ей неоткуда. Ни Климкин, ни Елисеев, ни их "орлы" сформулировать что-нибудь удобоваримое не в состоянии.

Президент, похоже, помочь им тоже не в силах. Выступление Порошенко на съезде Европейской народной партии в очередной раз подтвердило, что предлагаемый им взгляд на мир и на его развитие окончательно превратился в архаику, обреченную оставаться невостребованной. Заинтересовать ею кого бы то ни было, ни в Европе, ни за океаном невозможно по определению. Напуская содержательного тумана из слов, кажущихся ему красивыми и правильными, Порошенко, по сути, предлагает Европе "крестовый поход" против России. Никто из серьезных европейских игроков к этому не просто готов, никто не понимает, о чем идет речь, и почему этот странный человек позволяет себе вещать подобные глупости с трибуны столь высокого, столь уважаемого собрания. В главных европейских столицах вынашиваются планы совершенно иной направленности, чем та, которую пытается означить президент Украины. Европу не страшит угроза "быть спущенной Россией с горы". В России там предпочитают видеть не исчадие ада, не воплощение абсолютного мирового Зла, как в фантазиях киевского гостя, а важнейшего партнера, с которым непременно стоит развивать диалог и взаимовыгодное сотрудничество, вопреки всем разногласиям.

У Трампа воевать с Москвой тоже не собираются. Дружить ли, или враждовать, это уже, как Бог даст, и как демократы позволят, но воевать – нет, это невыгодно. Россия, безусловно, оставаясь для США одним из главных конкурентов, "приоритетным" противником, источником целого набора угроз и вызовов, рассматривается американской администрацией как потенциальный партнер по целому ряду направлений. Украинское – одно из них. Когда американцы слышат, как Порошенко на Мальте, передергивая карты, выдвигает в адрес России обвинения в "агрессии" и в "коррупции" ("Три года каждый день Украина ведет эту гибридную войну против российских военных, террористов, пропаганды, хакеров, коррупции и абсолютного обмана"), они не ломают голову над тем, к чему клонит оратор. Они не переспрашивают, о чем речь, не уточняют, правильно ли поняли, что коррупцию, как и агрессию, честным, мирным украинцам подбросили "эти русские". Они не возражают и не спорят. Они даже не интересуются, сколько бы это могло стоить. Они просто выключают звук.

…На ум поневоле приходит эпизод из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" (надеюсь, он у нас пока не запрещен), в котором режиссер Якин, узнав, что перед ним, действительно, не актер, а настоящий царь Иван Грозный, пытается что-то сказать с помощью набора ничего не значащих старославянизмов: "Паки, паки… иже херувимы!.. Языками не владею, Ваше благородие!.. Вельми, понеже…". Царь в ответ молчит. Чуть позже, когда обстановка несколько разряжается, Якин говорит царю: "Вы меня неправильно поняли". Тот парирует: "Как же тебя понять, когда ты ничего не говоришь?". Переодев персонажей в другие костюмы и заменив старославянскую лексику на английскую, получим символическую картинку нынешнего состояния украинско-американского диалога на высшем уровне:

– "Кремль, Кремль… иже херувимы!..".

– "Как же тебя понять, когда ты ничего не говоришь?!".