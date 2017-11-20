Портнов: благотворительность семьи Порошенко - отвлекающий маневр

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной 17 ноября передали сертификат на 3 млн гривен для "Музея Революции Достоинства".

Юрист Андрей Портнов считает, что нашел еще одно объяснение тому, зачем семья Порошенко показала всем "вырезанный на картонке купон о якобы выделении музею своей революции небольшой благотворительной помощи".

"Кажется, это пафосное пиар-действие было направлено на смещение другого информационного сигнала, опубликованного тремя днями ранее, 14 ноября, в авторитетном западном издании Luxembourg Herald, где журналисты обвинили семью Порошенко в хищении благотворительных средств детей-инвалидов", - написал юрист на своей странице в Facebook.

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Портнов сообщил: издание отмечает, что семья Порошенко организовала механизм денежных махинаций, предполагавший регистрацию благотворительных фондов в разных регионах Украины для сбора пожертвований от международных организаций.

"А после перечисления денег в украинские «фонды-однодневки», они выводились на счета коммерческих компаний и в оффшоры, а сами фонды закрывались", — подчеркнул юрист.

Западные журналисты, продолжил он, обвиняют также в хищениях детских средств и высокопоставленных чиновников администрации Порошенко.

"Иными словами, семья Президента осуществила круговорот украденного — похитила деньги у детей-инвалидов, чтобы передать их незначительную часть на музей своей революции. Обязательно, когда будете отмечать свою четвертую годовщину, вспоминайте этот случай. Я думаю, вы именно за это боролись", — призвал Портнов.

Напомним, Кабмин на заседании 15 ноября утвердил план празднования в 2017 году годовщины Евромайдана.

План предусматривает, что 21 ноября в Киеве и других населенных пунктах Украины состоятся торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, духовенства и участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, а также участников военной операции в Донбассе.