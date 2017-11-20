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    Портнов: благотворительность семьи Порошенко - отвлекающий маневр

    (обновлено: )27630
    Пожертвования от президентской семьи - это попытка перекрыть обвинения в адрес президента Петра Порошенко от западных журналистов, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной передали сертификат на 3 млн грн для Музея Революции Достоинства
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной 17 ноября передали сертификат на 3 млн гривен для "Музея Революции Достоинства".

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
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    Юрист Андрей Портнов считает, что нашел еще одно объяснение тому, зачем семья Порошенко показала всем "вырезанный на картонке купон о якобы выделении музею своей революции небольшой благотворительной помощи".

    "Кажется, это пафосное пиар-действие было направлено на смещение другого информационного сигнала, опубликованного тремя днями ранее, 14 ноября, в авторитетном западном издании Luxembourg Herald, где журналисты обвинили семью Порошенко в хищении благотворительных средств детей-инвалидов", - написал юрист на своей странице в Facebook.

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    Портнов сообщил: издание отмечает, что семья Порошенко организовала механизм денежных махинаций, предполагавший регистрацию благотворительных фондов в разных регионах Украины для сбора пожертвований от международных организаций.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    "А после перечисления денег в украинские «фонды-однодневки», они выводились на счета коммерческих компаний и в оффшоры, а сами фонды закрывались", — подчеркнул юрист.

    Западные журналисты, продолжил он, обвиняют также в хищениях детских средств и высокопоставленных чиновников администрации Порошенко.

    "Иными словами, семья Президента осуществила круговорот украденного — похитила деньги у детей-инвалидов, чтобы передать их незначительную часть на музей своей революции. Обязательно, когда будете отмечать свою четвертую годовщину, вспоминайте этот случай. Я думаю, вы именно за это боролись", — призвал Портнов.

    Напомним, Кабмин на заседании 15 ноября утвердил план празднования в 2017 году годовщины Евромайдана.

    План предусматривает, что 21 ноября в Киеве и других населенных пунктах Украины состоятся торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, духовенства и участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, а также участников военной операции в Донбассе.

    Facebook Андрея Портнова
    Скриншот с сайта Facebook
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