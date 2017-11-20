Депутаты проголосуют за любого кандидата на пост главы НБУ - экономист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Украине уже полгода не могут избрать нового главу Национального банка. По словам народных депутатов, консультации по этому вопросу продолжаются и должны завершиться до конца года.

Стоит напомнить, что на пост председателя НБУ претендуют и.о. главы НБУ Яков Смолий и глава правления украинского "Раффайзен банк Аваль" Владимир Лавренчук.

Как долго НБУ будет без председателя, прокомментировала заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос столицы.

Почему, по вашему мнению, консультации по новому главе регулятора до сих пор не закончились?

Как мы знаем, так сложилось в современном политикуме, что кандидатуру на пост главы НБУ определяет наш президент, и очевидно у президента есть какие-то специфические требования к кандидатуре, и поэтому не могут подобрать человека, который бы удовлетворял эти специфические требования.

Может, тут дело в потенциале ВР?

Сложно сказать про ВРУ, потому что если слишком надо, то ВРУ мобилизуется и принимает те решения, которые необходимы президенту. Поэтому я думаю, что это вторичная тема в этой ситуации. Что если президент все-таки кандидатуру найдет и для себя определится, то ВРУ то ли в составе коалиции, то ли в составе тех групп, которые иногда дают свои голоса, проголосует за предложенную кандидатуру.

Как вы оцениваете кандидатуры Смолия и Лавренчука?

Надо посмотреть в корень проблемы. По большому счету, по Конституции НБУ и возглавляющая его фигура полностью независима. Ни от президента, ни от ВРУ, ни от Кабмина, и выполняет четкую функцию: стабильность денежной единицы и адекватность банковской системы. Поэтому если будут выданы такие полномочия, может быть и будут интересны те кандидаты, которые себя позиционируют как профессионалы, независимые от политических действий.

Нужно понимать почему Лавренчук — потому что из всех, в хорошем смысле слова, мастодонтов, это самый последний, один из крупных руководителей, который прошел и Крым, и Рым, и возглавлял сначала "Райффайзен", теперь "Райффайзен банк Аваль", уже в должности топ-менеджера ведущих банков Украины уже не первое десятилетие. Поэтому конечно кандидатура в данной ситуации интересная. Но захочет ли он, если будут выставлены какие-то специфические требования, выполнять команды с тех или иных политических Олимпов, и надо ли это ему, здесь вопрос.

Что касается Смолия, у него тоже достаточно интересная карьера, он был замглавой правления банка "Аваль" порядка десяти лет. После того как "Аваль" был продан Райффайзену он ушел в бизнес и потом вернулся уже после Революции Достоинства, поэтому у него есть опыт и коммерческой банковской системы, и уже вот третий год работы в системе НБУ. Тоже интересная кандидатура. Но опять же, возвращаемся к тому, что мы не знаем на сегодняшний момент всех тех требований, которые предъявляет президент. Поэтому здесь очень сложно и непонятно, почему так долго проходит выбор, кастинг. Но очевидно, что кандидатур, которые удовлетворяют президента, сегодня еще пока нет.

Какими могу быть требования к новому главе Нацбанка?

Стоит вспомнить период президентства Ющенко и его постоянный конфликт с Кабмином Тимошенко, и когда нужно было решать те или иные финансовые проблемы Кабмину, в связи с кризисом нужны были ресурсы, нужна была помощь от НБУ в виде поработать с ОВГЗ. То НБУ, как правило, не шел навстречу Кабмину и если, условно говоря, на одну каденцию раньше он с удовольствием эту функцию выполнял, то в момент этого конфликта НБУ становился на ту или иную сторону. Для страны это было не совсем комфортно и правильно, но факт был. Поэтому здесь может быть тоже нужен человек, который выполнял бы те или иные функции, которые бы граничили с функциями, изложенными в Конституции, законодательной плоскости. Здесь нужен тот человек, который бы сказал: "да, я буду играть эту схему". Но это теория, вернее, это догадки. Но они могут подтверждаться, поэтому мы полгода не можем найти кандидатуру главы НБУ.

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Ранее политолог Вячеслав Потапенко высказал мнение, что новый глава НБУ будет избран, когда нужно будет возвращать кредиты, к 2019 году, как козел отпущения.

А управляющий директор банка Кредит-Оптима Игорь Львов отметил, что кто бы не стал главой НБУ, он будет выполнять требования Порошенко.