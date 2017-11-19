Ткачев: из директора лагеря "Виктория" сделали "стрелочника"

РИА Новости Украина

Арестованный директор одесского лагеря "Виктория" Петрос Саркисян вышел на свободу под залог в почти 130 тысяч гривен.

Напомним, Саркисяна взяли под стражу в середине сентябре после гибели трех детей в масштабном пожаре в лагере "Виктория". Ему вменяли нарушение правил пожарной безопасности, что привело к трагедии.

timer-odessa.net Пожар в одесском лагере "Виктория"

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев считает верным решение суда выпустить директора лагеря под залог.

По его мнению, с Саркисяна решили сделать стрелочника, который должен сидеть за всех.

"Я уже неоднократно писал, что из Саркисяна решили сделать стрелочника, который должен сидеть за всех. Саркисяну вменяли то, что он не вывел на пульт сигнализацию, но он и не мог этого сделать, так как у него банально не было даже расчетного счета: заниматься такими вещами должно было или образование (если новые корпуса передали на баланс) или капстроительство", — пишет Ткачев у себя в Facebook.

По данным журналиста, указание о том, что Саркисян должен сидеть, якобы исходило лично от губернатора Степанова. Отсутствие сигнализации само по себе причиной пожара быть не может, т.е. дело изначально неверно квалифицировали, отмечает Ткачев.

"Именно поэтому Саркисяна обвинили по 270 УК, а не по 367. 367 — это как раз служебная халатность, т.е. по сути именно то, что ему инкриминируют. Тогда как 270 — это нарушение правил противопожарной безопасности НЕПОСРЕДСТВЕННО приведшее к пожару. Понятно, что отсутствие сигнализации само по себе причиной пожара быть не может, т.е. дело изначально неверно квалифицировали. И сделали это сознательно: стоит 367 —среднчя тяжесть, закрыть без залога по ней нельзя. А губернатор сказал, что Саркисян должен сидеть, вот и…", — подчеркивает журналист.

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"В общем, освобождение Саркисяна это хорошо — именно потому, что это срыв очередной попытки фальсифицировать расследование в угоду политической целесообразности. Теперь вопрос в том, чтобы занялись поиском настоящих виновников вместо того, чтобы валить все на стрелочников", — резюмировал Ткачев.

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