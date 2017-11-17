Корнейчук: 13 составляющих украинской ментальности

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине продолжается публичное противостояние Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции, которое эксперты считают диксредитацией правоохранительной системы.

Так, НАБУ ведет досудебное расследование по факту совершения должностными лицами НАПК коррупции действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством. Также экс-руководитель департамента НАПК Анна Соломатина заявила, что в ведомстве проверки е-декларирования фальсифицируются, а его деятельность контролирует Администрация президента. У президента назвали информационной войной последние заявления о взятках в НАПК и обвинения представителей АП.

"Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", — сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал 13 составных пунктов украинской ментальности, которые, по его мнению, исчерпывающе объясняют суть происходящих в стране процессов.

"1) Хата с краю

2) Кто власть захватил — тот и грабит, а все молчат

3) Если власть что-то дает народу — слабаки

4) Данное обещание ничего не значит

5) Голосуем за деньги или просто назло

6) Чтоб у соседа хата сгорела

7) Каждый, заняв малейшую хоть что-то решающую должность, начинает брать взятки

8) А нас за что?

9) Нам все все должны

10) Два украинца — три гетмана

11) Сейчас придет Мессия — и заживем.

12) Мы эту власть не выбирали

13) Купить можно все и всех", — написал Корнейчук в Facebook.

По его мнению, такая ментальность не меняется веками.

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"Я часто говорю американцам, европейцам и даже россиянам: вы не сможете понять происходящие в Украине события без знания нашей ментальности. Поэтому я искренне веселюсь с ваших анализов украинской политики, моделирования каких-то схем и так далее", — отметил аналитик.