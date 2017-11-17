Корнейчук: 13 составляющих украинской ментальности

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
В Украине продолжается публичное противостояние Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции, которое эксперты считают диксредитацией правоохранительной системы.
Так, НАБУ ведет досудебное расследование по факту совершения должностными лицами НАПК коррупции действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством. Также экс-руководитель департамента НАПК Анна Соломатина заявила, что в ведомстве проверки е-декларирования фальсифицируются, а его деятельность контролирует Администрация президента. У президента назвали информационной войной последние заявления о взятках в НАПК и обвинения представителей АП.
"Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", — сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.
Политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал 13 составных пунктов украинской ментальности, которые, по его мнению, исчерпывающе объясняют суть происходящих в стране процессов.
"1) Хата с краю
2) Кто власть захватил — тот и грабит, а все молчат
3) Если власть что-то дает народу — слабаки
4) Данное обещание ничего не значит
5) Голосуем за деньги или просто назло
6) Чтоб у соседа хата сгорела
7) Каждый, заняв малейшую хоть что-то решающую должность, начинает брать взятки
8) А нас за что?
9) Нам все все должны
10) Два украинца — три гетмана
11) Сейчас придет Мессия — и заживем.
12) Мы эту власть не выбирали
13) Купить можно все и всех", — написал Корнейчук в Facebook.
По его мнению, такая ментальность не меняется веками.
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"Я часто говорю американцам, европейцам и даже россиянам: вы не сможете понять происходящие в Украине события без знания нашей ментальности. Поэтому я искренне веселюсь с ваших анализов украинской политики, моделирования каких-то схем и так далее", — отметил аналитик.