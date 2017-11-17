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    Корнейчук: 13 составляющих украинской ментальности

    (обновлено: )596100
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что без знания украинской ментальности американцы, европейцы и россияне вряд ли поймут происходящие в Украине процессы.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В Украине продолжается публичное противостояние Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции, которое эксперты считают диксредитацией правоохранительной системы. 

    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr
    НАБУ Vs. НАПК. Власть и коррупция - вместе навеки

    Так, НАБУ ведет досудебное расследование по факту совершения должностными лицами НАПК коррупции действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством. Также экс-руководитель департамента НАПК Анна Соломатина заявила, что в ведомстве проверки е-декларирования фальсифицируются, а его деятельность контролирует Администрация президента. У президента назвали информационной войной последние заявления о взятках в НАПК и обвинения представителей АП.

    "Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", — сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал 13 составных пунктов украинской ментальности, которые, по его мнению, исчерпывающе объясняют суть происходящих в стране процессов.

    "1) Хата с краю

    2) Кто власть захватил — тот и грабит, а все молчат

    3) Если власть что-то дает народу — слабаки

    4) Данное обещание ничего не значит

    5) Голосуем за деньги или просто назло

    6) Чтоб у соседа хата сгорела

    7) Каждый, заняв малейшую хоть что-то решающую должность, начинает брать взятки

    8) А нас за что?

    9) Нам все все должны

    10) Два украинца — три гетмана

    11) Сейчас придет Мессия — и заживем.

    12) Мы эту власть не выбирали

    13) Купить можно все и всех", — написал Корнейчук в Facebook.

    По его мнению, такая ментальность не меняется веками.

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    "Я часто говорю американцам, европейцам и даже россиянам: вы не сможете понять происходящие в Украине события без знания нашей ментальности. Поэтому я искренне веселюсь с ваших анализов украинской политики, моделирования каких-то схем и так далее", — отметил аналитик.

    Facebook дмитрия корнейчука
    Комментарий дмитрия корнейчука
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