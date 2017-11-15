Власть попытается "завалить" Избирательный кодекс — Якубин

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Власть не очень заинтересована в том, чтобы стабилизировать номы, связанные с избирательным законодательством, поскольку для нее выгоднее каждый раз менять правила игры. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Украинский парламент принял 7 октября в первом чтении Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. Документ, на принятии которого настаивали митингующие у здания Верховной Рады, поддержали 226 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Предложенный депутатами проект Избирательного кодекса объединит в едином документе правила проведения выборов разных уровней: президента, парламента и органов местного самоуправления. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам.

Якубин напомнил, что "вопрос о том, чтобы кодифицировать избирательное законодательство, обсуждается более 10 лет в разных ракурсах, но ни разу до этого не доходил до Верховной Рады".

"Скорее, доминировала идея, что под каждые выборы надо принимать новый закон… Все понимают, что в мутной воде рыбку ловить легче, особенно для власти. Власть изначально была заинтересована в том, чтобы постоянно создавать в парламенте, в депутатском корпусе напряжение в контексте того, а какая будет система на будущих выборах?", — сказал эксперт.

По его словам, тем самым "убиралась сама возможность по итогам прошедших выборов провести работу над ошибками" — ведь правила каждый раз менялись. Зато это давало возможность власти держать депутатов в напряжении и, как следствие — депутатами манипулировать.

"Поэтому власти выгодно не кодифицировать эти вещи", — сказал Якубин, добавив, что, хотя проект Избирательного кодекса все же попал в парламент, и под проектом стоит подпись спикера Рады Андрея Парубия, "в целом власть не очень была настроена двигаться в этом ракурсе (…) менять правила каждый раз, с точки зрения, выгоднее, чем иметь устойчивую систему".

Тем не менее, по словам эксперта, кодекс "попал в парламент и, к удивлению Банковой, был проголосован" (в первом чтении — Ред.).

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"Если мы посмотрим на распределение голосов, то увидим, что во фракции "Блок Петра Порошенко" не хотели принятия этого кодекса, поэтому дали… небольшое количество голосов с расчетом на то, что этот избирательный кодекс не будет принят. "Народный фронт" дал больше голосов, потому что это была инициатива Андрея Парубия, и "НФ" должен был показать свою поддержку. Но на самом деле, этих голосов не хватило бы, если бы бы за кодекс не проголосовал "Оппозиционный блок"… Если бы не депутаты "Оппоблока", то этот кодекс бы не случился. Потому что, насколько я понимаю, власть в принципе рассчитывала, что не наберётся 226 голосов для того, чтобы проголосовать за кодекс в первом чтении. Но в итоге набралось", — сказал Якубин, отметив, что этот факт можно назвать "чудом на Грушевского".

По мнению политолога, несмотря на наличие в проекте целого ряда спорных и даже странных норм (например, норма о лицензиях на обучение людей, которые будут работать в различных комиссиях, может дать преимущества одним общественным организациям в ущерб другим), в целом документ можно считать "неким элементом прогресса".

В частности, отметил Якубин, появится возможность действительно решить вопрос мажоритарных округов — тогда как "не секрет, что для власти мажоритарные округа очень выгодный вариант (…) "мажоритарка" всегда для власти — это палочка-выручалочка".

Именно по этой причине принятый в первом чтении кодекс противоречит интересам Банковой, подчеркнул политолог, добавив: "а это значит, что принятие его во втором чтении очень проблематично".

Напомним, проект Избирательного кодекса содержит унифицированное законодательство о порядке избрания президента, Верховной Рады и местных советов. Для выборов в парламент, областные советы и советы крупных городов, где количество избирателей насчитывает 90 тысяч и более, предлагается применять пропорциональную избирательную систему с открытыми списками кандидатов от партий. Сохраняется и возможность для самовыдвижения.

Последние выборы в Верховную Раду прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина – в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином Избирательном кодексе.