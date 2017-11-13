Запрет транспортного сообщения с РФ: политическая мотивация

РИА Новости Украина — радиостанция Голос cтолицы

Пассажирские перевозки в Россию следует прекратить. Об этом в своей статье для одного из украинских изданий написал постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин. Также он считает, что выезд граждан Украины в Россию должен происходить исключительно по биометрическим паспортам. Бабин утверждает, что от таких шагов власть сдерживает только ожидаемое широкое общественное недовольство.

Насколько реально воплотить инициативу постпреда президента в жизнь, в эфире радиостанции Голос столицы оценил политолог Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Заява Бориса Бабіна про необхідність заборони пасажирського сполучення з Росією — це офіційна позиція влади чи його особиста думка?

— Я думаю, що це — його особиста думка. Більш того, мені здається, що це така свого роду резонансна заява для того, щоб отримати або спробувати отримати для себе певні додаткові преференції, тому що є не секретом, що Бабін хотів би отримати для себе додаткові повноваження, пов'язані з обміном полонених, політичних полонених, які є в Криму. І, власне кажучи, наскільки я розумію, він робить таку резонансну заяву, розраховуючи на те, що окрім цієї заяви, потім це якимось чином може йому допомогти в реалізації його персональних амбіцій.

Ще й перед зустріччю Курта Волкера і Владислава Суркова?

— Частково — так. А по-друге, ще і інший нюанс. Не є секрет, що Бабін був призначений на цю посаду, в тому числі, під великим впливом, лобі кримських татар, особливо тієї групи, яка підтримувала ідею щодо того, що потрібно зупинити будь-яке пасажирське сполучення з Кримом, і, наскільки я розумію, просто зараз він намагається деякою мірою виправдати ту політику, намагаючись сказати, що треба так зробити із не лише Кримом, а взагалі з Росією. Тобто насправді, як на мою думку, провальна політика, пов'язана з Кримом, або скоріше навіть відсутність політики Києва, пов'язаної з Кримом, тепер є спроба нібито виправдатись таким чином, що от давайте ми взагалі перервемо сполучення транспортне з Росією, і це нас наблизить до миру або буде сприяти мирному процесу, хоча очевидно, що це якраз буде тільки віддаляти від мирного процесу. Я думаю, що ця заява, в першу чергу, це його персональні амбіції, тобто він намагається таким чином підняти власне персональне реноме і виторгувати для себе додаткові повноваження.

Наскільки реальна ідея, що пасажирські перевезення до Росії повністю скасують, і наскільки бурхливою може бути на це реакція в українському суспільстві?

— Ми знаємо, що в нас вже немає перевезень, авіасполучення, і, в першу чергу, від цього постраждали українці, тому що саме наші громадяни в більшості в'їжджають в РФ. Є статистика, що в цьому році близько 5 мільйонів наших громадян в'їхало в Росію з різних причин — хтось в пошуках роботи, хтось до родичів. А якщо ми говоримо про громадян РФ, то їх в Україну їхало набагато менше, близько 1 мільйона громадян. Тобто різниця — в п'ять разів, очевидно, що така ініціатива в першу чергу вдарить по нашим громадянам. Більш того, я навіть впевнений, що це, м'яко кажучи, не буде сприйнято позитивно в суспільстві. Це буде сприйнято суспільством в черговий раз вкрай негативно, тому що це погіршить взагалі ситуацію з пересуванням наших громадян. Очевидно, що якщо ми уявимо собі, що в «Укрзалізниці» такі речі зроблять, по-перше, це будуть збитки самій компанії, тому що тим самим ми в черговий раз перекреслюємо транспортні якісь можливості, які є в нашій країні. По-друге, очевидно, що це місце не буде пустим, тобто його замінять якісь інші тіньові перевізники, які будуть на цьому заробляти. Як, власне кажучи, ми побачили, що це сталося після того, як Україна перервала транспортне сполучення з Кримом.

У будь-якому випадку це вдарить по українцям?

— В першу чергу — в тому-то і вся справа. Тобто це, в першу чергу, знаєте, такий своєрідний вистріл собі ж в ногу. Я скоріше пов'язую цю заяву з тим, що він намагається таким чином викликати резонанс і для себе виторгувати окремі додаткові преференції, пов'язані з повноваженнями, тому що, якщо уважно читати навіть от цю статтю, там в подальшому є коментарі окремих людей, і видно, що це — спроба створити імідж, але, на мою думку, спроба створити невдалий імідж, тим паче, що, я ще раз підкреслюю, напередодні зустрічі Волкера з Сурковим така заява — 100% навряд чи буде прийнята групою, яка намагається досягнути прогресу щодо мирного плану.

До речі, чого чекати від зустрічі Волкера і Суркова, яка відбудеться в понеділок? Яким чином вона впливатиме на переговорний процес по Донбасу?

— На цій зустрічі буде обговорюватись тема, пов'язана з найшвидшим прийняттям резолюції Ради безпеки ООН, резолюції щодо миротворців. Наскільки я розумію, зараз ключова дискусія ведеться щодо кількості людей, які будуть в цій миротворчій місії, і в деталях цієї миротворчої місії. А ми вже чули заяви того ж Волкера, що він вважає, що потрібно орієнтуватися на проект резолюції, який внесла РФ, і просто його доробити. Наскільки я розумію, ця позиція була Волкером донесена і до Києва, тобто з тим розрахунком, що так як це — проект резолюції, вже підготовлений Росією, то відповідно, якщо його просто доробити, то Росія не накладе на нього вето. І наскільки я розумію, саме про це будуть вестися зараз розмовини Волкера і Суркова щодо конкретних речей, пов'язаних з цією резолюцією і її прийняттям.

Тому що перед самим прийняттям цієї резолюції потрібне буде і до того рішення нашого парламенту. Плюс, я думаю, що Волкер і Сурков також будуть говорити і про закон про реінтеграцію, так званий закон про реінтеграцію, який, ми знаємо, у нас є в парламенті, і який заплановано розглядати 16-го числа. Тобто я думаю, що тут буде багато питань щодо цього закону, тому що він — неоднозначний, тому що, якщо ми з нього виключимо, наприклад, пункт про Мінські домовленості, то він за великим рахунком втрачає будь-який сенс в миротворчому процесі. Тим паче, ми бачили бурхливу реакцію частини народних депутатів, які в такому форматі навряд чи будуть готові його підтримати. Ми чули заяву Юрія Бойка з "Опозиційного блоку", що "Опозиційний блок" не буде за нього голосувати. Якщо там залишиться пункт про об'єднані штаби, то ми чули заяви з боку "Народного фронту", що вони не підтримають ідеї створення такого об'єднаного штабу.

Тобто виникає взагалі питання, звідки будуть чи наберуться голоси на цей закон, і взагалі виникає питання, чи взагалі він потрібен. Тому що, наскільки я розумію, це була, знаєте, така своєрідна творчість української влади скоріше. Бо Волкер тут, в розвитку саме цього законопроекту не брав великої участі, взагалі наші західні партнери, тобто для них цей законопроект теж є деякою мірою диким, тому я не виключаю, що в межах перемовин Волкера і Суркова будуть обговорюватись тези, пов'язані з тим, що, можливо, в такому форматі його точно не треба приймати, і я думаю, що Волкер буде намагатися це донести до Києва. Тобто його можна приймати в якомусь переробленому вигляді, тому що в тому форматі, який він зараз, це, скоріше, закон про дезінтеграцію, а не про інтеграцію.

Дикий тому, що недопрацьований, чи тому, що суперечить Конституції України?

— Знов-таки, він не просуває нас по мирному плану, тому що, якщо звідти взагалі прибрати тезу про Мінські домовленості, то незрозуміло, навіщо його приймати. По-друге, він не вирішує соціальні питання. Знов-таки ми розуміємо, що проблема щодо інтеграції пов'язана в тому, що частина соціальних прав наших громадян, які залишилися на непідконтрольних територіях, м'яко кажучи, зараз є порушеними. Цей закон ці речі теж не прояснює. Тобто, я так розумію, от чому Банкова намагалась його проштовхнути, і на той час він виконував дві функції: з одного боку, він був таким своєрідним прикриттям, димовою завісою для того, щоб прийняти закон про пролонгацію закону про особливий статус окремих районів Донецької, Луганської області, що тоді, власне кажучи, наші західні партнери просили.

По-друге, тому що Банкова хотіла туди прописати пункт про об'єднані штаби для того, щоб підкорити президенту, президентському впливу і не лише СБУ, ЗСУ, але і Нацгвардію, і Нацполіцію, які знаходяться під зоною компетенції "Народного фронту". Саме з цією метою, наскільки я розумію, взагалі цей закон просували. Банкова хотіла збільшити власний контроль над силовим відомством, але ми бачимо, що після останніх скандалів навіть з тим же "Народним фронтом", я не думаю, що там будуть готові тепер піти на те, щоб підтримати таку ініціативу президента.

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К слову, политолог Вячеслав Потапенко в эфире "ГС" отметил, что какой бы важной и насущной не подавалась проблема в Украине, инициативы, подобные разрыву дипотношений с Россией, не живут дольше трех дней. А политолог Вадим Карасев уверен, что разорвать дипотношения с Россией всегда можно, остается только вопрос, что делать потом?