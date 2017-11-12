Из Кропивницкого: "Мир рехнулся окончательно"

РИА Новости Украина

Не знаю, как правильно по-научному, я называю это ощущение "синдром ожидания перемен". Стоит уехать подальше из дому на неделю-две, и, едва вернувшись, начинаешь надоедливо расспрашивать окружающих: "А что тут у вас изменилось? Ну как это — ничего? Не может быть…", пишет Ефим Мармер для издания "Украина-Центр".

Вот так же, вынырнув из больничной изоляции, сразу судорожно крутишь головой в надежде, что мир стал лучше, но, увы, быстро убеждаешься — мир рехнулся окончательно. Кажется, главной проблемой для продвинутого сообщества становятся не ядерные ракеты неадекватного корейского пузана, не голод в Африке, не войны (в том числе и в Украине), не ежедневные атаки исламского терроризма, а неприкосновенность, пардон, собственной задницы и в меньшей мере — прочих частей тела.

Лично у меня нынешняя вакханалия разоблачений и признаний в сексуальных домогательствах, начавшаяся со звезд Голливуда и поддержанная сотрудниками ООН, вызывает неприятие и тошноту. Вся эта шумиха напрочь провонялась ханжеством, лицемерием и, да, деньгами. И меньше всего в ней справедливости и наказания за преступление.

Без преувеличения, сотни миллионов долларов будут вбуханы в разбирательства прокуроров, судей и адвокатов, обличающие статьи и телепрограммы, митинги и прочее. Вы спросите, а что нам до них? Да ничего абсолютно: деньги Украине точно не достанутся, а "моральных разложенцев" мы еще 50 лет назад перевоспитывали. Но, как говорится, есть нюанс, и не один.

Так, на минувшей неделе министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за скандала в связи с его недостойным поведением по отношению к журналистке. Выяснилось, что 15 лет назад (!!!), будучи не министром, а всего лишь политиком, на публичном ужине он имел неосторожность положить руку на колено соседке. После чего получил от девушки обещание дать в морду и, как джентльмен, тут же извинился. Но годы спустя история зачем-то всплыла, справедливость восторжествовала, и г-н Фэллон написал заявление на увольнение за свой счет.

А теперь вернемся к нашим баранам, точнее к рюкзакам. Как, по-вашему, должен поступить министр внутренних дел Арсен Аваков, чей сын обоснованно подозревается в участии в афере по закупке рюкзаков для Нацгвардии МВД по завышенной цене?

Выпустить от позора свои собственные внутренние органы? Но Аваков не японец.

Извиниться перед страной и уйти в отставку? Но он и не джентльмен.

Положить руку на колено замминистра МВД? А толку?

В наших реалиях наиболее вероятный поступок для Авакова — убедить суд, что рюкзаки стоили, как брендовые. А еще лучше — сделать так, чтобы никакого суда не было. Никогда. Наверняка именно это Арсену Борисовичу советуют Зорян и Шкиряк.

Есть еще вариант мирового соглашения: сын-коммерсант вернет папе-министру деньги — и все довольны. Подумаешь, несколько миллионов! Это для нас с вами деньжищи, а для них — мелочи жизни. Или крохи справедливости. Типа тех 3400 грн штрафа, которые уплатил бывший украинец Михеил Саакашвили за самовольный переход границы.

В последние годы мне все чаще кажется, что справедливость — это чистой воды миф. Как коммунизм, к примеру. Можно ли в принципе наказать по справедливости юную харьковскую лихачку, разом убившую на тротуаре 6 человек? Ох, не знаю.

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В общем, дорогие друзья, не ломайте копья в спорах и не ищите справедливости в обществе, где ее забыли посеять. Давайте радоваться тому, что есть. 3400 — это тоже деньги.