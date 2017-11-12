Волошин: Украина жертвует внешней политикой в угоду нацпопулизму

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил запретить въезд в страну главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.

При этом отмечается, что помимо Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета, который ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

Вятрович в ответ заявил, что "демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией". Экс-министр образования и науки Украины Сергей Квит заявил, что такой шаг Польши — признание работы Вятровича как историка и общественного деятеля.

Напомним, ранее у Киева ухудшились отношения с рядом европейский столиц в результате принятия закона об образовании, в частности, скандальной статьи о языке обучения детей представителей национальных меньшинств.

Международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин напомнил о политике Румынии, Венгрии и Польши в отношении Украины.

"Румыния фактически блокирует возможность Украины зарабатывать на проводке судов через устье Дуная, загрязняет там природу и активно поощряет сепаратизм на Буковине через раздачу денег и паспортов. Венгрия фактически взяла на содержание целые районы в Закарпатье. Через Польшу из Украины массово вывозят природные ресурсы", - написал Волошин в Facebook.

Он уточнил, что власти Украины не борются ни с этими, ни с другими недружественными проявлениями политики западных соседей в отношении Украины.

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"Вместо этого она в борьбе за звание "главного патриота" расширяет внутреннюю идеологическую вражду, которая невольно для Порошенко и Ко отразилась на отношениях с Варшавой, Будапештом и Бухарестом. Киев не утверждает никакой субъектности. Для этого действовать нужно было совсем иначе. Он напротив жертвует внешнеполитическими интересами в угоду удержанию в своих руках знамени националистического популизма внутри страны", - подчеркнул Волошин.

Facebook Олега Волошина Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, это является типично большевистским подходом.