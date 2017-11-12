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    Волошин: Украина жертвует внешней политикой в угоду нацпопулизму

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (274)

    (обновлено: )40240
    По мнению Олега Волошина, украинские власти в борьбе за звание "главного патриота" расширяют внутреннюю идеологическую вражду, которая негативно отражается на отношениях с рядом европейских столиц.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил запретить въезд в страну главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
    Тренд дня: "Из-за Вятровича Порошенко ждут публичные порки от поляков"

    При этом отмечается, что помимо Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета, который ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

    Вятрович в ответ заявил, что "демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией". Экс-министр образования и науки Украины Сергей Квит заявил, что такой шаг Польши — признание работы Вятровича как историка и общественного деятеля.

    Напомним, ранее у Киева ухудшились отношения с рядом европейский столиц в результате принятия закона об образовании, в частности, скандальной статьи о языке обучения детей представителей национальных меньшинств.

    Международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин напомнил о политике Румынии, Венгрии и Польши в отношении Украины.

    "Румыния фактически блокирует возможность Украины зарабатывать на проводке судов через устье Дуная, загрязняет там природу и активно поощряет сепаратизм на Буковине через раздачу денег и паспортов. Венгрия фактически взяла на содержание целые районы в Закарпатье. Через Польшу из Украины массово вывозят природные ресурсы", - написал Волошин в Facebook.

    Он уточнил, что власти Украины не борются ни с этими, ни с другими  недружественными проявлениями политики западных соседей в отношении Украины.

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    "Вместо этого она в борьбе за звание "главного патриота" расширяет внутреннюю идеологическую вражду, которая невольно для Порошенко и Ко отразилась на отношениях с Варшавой, Будапештом и Бухарестом. Киев не утверждает никакой субъектности. Для этого действовать нужно было совсем иначе. Он напротив жертвует внешнеполитическими интересами в угоду удержанию в своих руках знамени националистического популизма внутри страны", - подчеркнул Волошин.

    Facebook Олега Волошина
    Скриншот с сайта Facebook

    По его мнению, это является типично большевистским подходом.

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