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    Новый закон о коммуналке: у украинцев заберут то, что еще осталось

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    Одобрив новый закон о коммуналке, депутаты сполна защитили интересы монополистов. Вот только кто теперь позаботится о потребителях, защищая их от произвола монополистов, задается вопросом Александр Скубченко.
    Счета для оплаты коммунальных услуг
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Верховная Рада Украины поддержала проект закона №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах". За такое решение проголосовали 262 депутата. Согласно новому законопроекту, украинцев ожидают не самые приятные нововведения в коммунальной сфере. 

    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото
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    О некоторых новшествах, которые несет украинцам новый закон, написал в своем блоге глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

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    "Во-первых, теперь появится плата за абонентское обслуживание. Отдельной строкой от самого тарифа на оплату коммунальных услуг. В неё будут включены: затраты монополистов на заключение с потребителями договоров на предоставление коммунальных услуг, распределение объёма потребленных услуг между потребителями и взыскание платы за потребленные коммунальные услуги. То есть потребители отдельной строкой будут платить за то, чтобы монополисты посчитали, сколько потребители должны заплатить за их услуги. Мило, да?

    Во-вторых, это взносы на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учёта коммунальных услуг (отопление, горячая вода и централизованное водоснабжение), которые в счёте будут отображаться отдельно, и которые будут оплачивать потребители. Представьте, приходите в маркет и покупаете на развес килограмм конфет "Белочка Петра" фирмы "Мутьшен", а в чеке читаете: конфеты – 100 гривен, обслуживание весов – 3 гривны. Тоже мило, правда?

    Александр Скубченко/Facebook

    В-третьих, это услуга обращения с бытовыми отходами. Если сейчас вывоз бытовых отходов включён в тариф на содержание дома и придомовой территории, то с принятием нового закона – это отдельная коммунальная услуга для потребителя. Закон устанавливает, что единица измерения – килограмм, тонна или кубический метр, и что договора с исполнителем услуг должны быть коллективными (ОСББ, управляющая компания) или индивидуальные с каждым потребителем. Но! Если сейчас плата за вывоз мусора – в тарифе, то ОСББ/ЖЭК/управляющая компания копейки лишней не отдадут исполнителю по вывозу мусора. 

    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото
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    Теперь же, когда за всё платит потребитель, начнутся массовые махинации. Например, по факту – вывоз мусора раз в неделю из заполненного на треть кубового мусорного контейнера, а по актам – вывоз ежедневно и полных контейнеров. А ведь это необоснованная переплата в разы! Кто проконтролирует? И мал ли соблазн управителя "подмахнуть" левые акты за откат? Деньги-то теперь не из своего тарифа, теперь-то за всё потребитель отдельно заплатит. 

    Так что мусорная мафия теперь заберет у украинцев то, что останется после энергетических монополистов", — написал Скубченко.

    Он добавил, что говорил лишь о материальной стороне для потребителя, оставив в стороне пеню.  

    "Если в целом о взаимоотношениях монополистов и потребителей, то – спасибо вам, депутаты, интересы монополистов вы защитили сполна! — саркастически отметил Скубченко. — Вот только кто о потребителях, об украинцах, теперь позаботится, защищая их от произвола монополистов?".

    Александр Скубченко/Facebook

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