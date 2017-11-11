Новый закон о коммуналке: у украинцев заберут то, что еще осталось

РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины поддержала проект закона №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах". За такое решение проголосовали 262 депутата. Согласно новому законопроекту, украинцев ожидают не самые приятные нововведения в коммунальной сфере.

О некоторых новшествах, которые несет украинцам новый закон, написал в своем блоге глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

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"Во-первых, теперь появится плата за абонентское обслуживание. Отдельной строкой от самого тарифа на оплату коммунальных услуг. В неё будут включены: затраты монополистов на заключение с потребителями договоров на предоставление коммунальных услуг, распределение объёма потребленных услуг между потребителями и взыскание платы за потребленные коммунальные услуги. То есть потребители отдельной строкой будут платить за то, чтобы монополисты посчитали, сколько потребители должны заплатить за их услуги. Мило, да?

Во-вторых, это взносы на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учёта коммунальных услуг (отопление, горячая вода и централизованное водоснабжение), которые в счёте будут отображаться отдельно, и которые будут оплачивать потребители. Представьте, приходите в маркет и покупаете на развес килограмм конфет "Белочка Петра" фирмы "Мутьшен", а в чеке читаете: конфеты – 100 гривен, обслуживание весов – 3 гривны. Тоже мило, правда?

Александр Скубченко/Facebook

В-третьих, это услуга обращения с бытовыми отходами. Если сейчас вывоз бытовых отходов включён в тариф на содержание дома и придомовой территории, то с принятием нового закона – это отдельная коммунальная услуга для потребителя. Закон устанавливает, что единица измерения – килограмм, тонна или кубический метр, и что договора с исполнителем услуг должны быть коллективными (ОСББ, управляющая компания) или индивидуальные с каждым потребителем. Но! Если сейчас плата за вывоз мусора – в тарифе, то ОСББ/ЖЭК/управляющая компания копейки лишней не отдадут исполнителю по вывозу мусора.

Теперь же, когда за всё платит потребитель, начнутся массовые махинации. Например, по факту – вывоз мусора раз в неделю из заполненного на треть кубового мусорного контейнера, а по актам – вывоз ежедневно и полных контейнеров. А ведь это необоснованная переплата в разы! Кто проконтролирует? И мал ли соблазн управителя "подмахнуть" левые акты за откат? Деньги-то теперь не из своего тарифа, теперь-то за всё потребитель отдельно заплатит.

Так что мусорная мафия теперь заберет у украинцев то, что останется после энергетических монополистов", — написал Скубченко.

Он добавил, что говорил лишь о материальной стороне для потребителя, оставив в стороне пеню.

"Если в целом о взаимоотношениях монополистов и потребителей, то – спасибо вам, депутаты, интересы монополистов вы защитили сполна! — саркастически отметил Скубченко. — Вот только кто о потребителях, об украинцах, теперь позаботится, защищая их от произвола монополистов?".