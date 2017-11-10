Корнейчук: Трамп дал Путину сигнал по "украинскому вопросу"

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп дал своему российскому коллеге Владимиру Путину еще один четкий сигнал приверженности их "Большой сделке". По крайней мере — по украинскому вопросу, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Совместным решением Палаты представителей и Сената Конгресса военная помощь Украине в бюджете Пентагона на 2018 год была уменьшена с 500 до 350 млн долларов. Мало того, половину этой суммы Пентагон сможет использовать только в том случае, если докажет Конгрессу реальные реформы в Украине. А поскольку их нет, то речь идет о военной помощи в размере 150 млн долларов", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

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Мало того, в бюджете Пентагона конкретно прописано: деньги американцев пойдут только на модернизацию армии и оборонительное летальное оружие. Иными словами, на "хаммеры", бронежилеты, радиолокационные станции и так далее, подчеркнул Корнейчук.

"Таким образом, вопрос предоставления Украине летального оружия вроде ПЗРК Javelin окончательно закрыт. Минимум – до конца 2018 года", – сообщил аналитик.

Он уверен: Трамп четко показывает Путину, что США не будут подпитывать военный конфликт на Донбассе.

"И, с помощью своего оружия, не собираются стать неформальными участниками войны. Поэтому у Путина есть все необходимые аргументы для своего общества, чтобы пояснять успешные переговоры с американцами по Донбассу. В общем, мы имеем очередное подтверждение, что "Большая сделка" идет по намеченному плану", – резюмировал Корнейчук.