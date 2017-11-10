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    Корнейчук: Трамп дал Путину сигнал по "украинскому вопросу"

    (обновлено: )56582
    Трамп показал Путину, что США не будут своим оружием подпитывать военный конфликт в Донбассе и становится неформальным участником войны, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС
    @markknoller

    РИА Новости Украина

    Президент США Дональд Трамп дал своему российскому коллеге Владимиру Путину еще один четкий сигнал приверженности их "Большой сделке". По крайней мере — по украинскому вопросу, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Совместным решением Палаты представителей и Сената Конгресса военная помощь Украине в бюджете Пентагона на 2018 год была уменьшена с 500 до 350 млн долларов. Мало того, половину этой суммы Пентагон сможет использовать только в том случае, если докажет Конгрессу реальные реформы в Украине. А поскольку их нет, то речь идет о военной помощи в размере 150 млн долларов", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

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    Мало того, в бюджете Пентагона конкретно прописано: деньги американцев пойдут только на модернизацию армии и оборонительное летальное оружие. Иными словами, на "хаммеры", бронежилеты, радиолокационные станции и так далее, подчеркнул Корнейчук.

    "Таким образом, вопрос предоставления Украине летального оружия вроде ПЗРК Javelin окончательно закрыт. Минимум – до конца 2018 года", – сообщил аналитик.

    Он уверен: Трамп четко показывает Путину, что США не будут подпитывать военный конфликт на Донбассе.

    "И, с помощью своего оружия, не собираются стать неформальными участниками войны. Поэтому у Путина есть все необходимые аргументы для своего общества, чтобы пояснять успешные переговоры с американцами по Донбассу. В общем, мы имеем очередное подтверждение, что "Большая сделка" идет по намеченному плану", – резюмировал Корнейчук.

    Пост Дмитрия Корнейчука
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