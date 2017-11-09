Волошин: Украина оказалась в кольце врагов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы в последние годы достигла пика. Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя польско-украинские отношения, заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

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Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории. Комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, который возглавляют внешнеполитические советники президентов. Польша приняла предложение Порошенко относительно улучшения двусторонних отношений.

Напомним, ранее у Украины ухудшились отношения с Венгрией, Румынией, Молдовой из-за нового закона об образовании и его скандальной статьи об обучении в школах детей представителей нацменьшин.

Международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин отметил, что на сегодняшний день у Киева сохранились прежние отношения только с Братиславой.

"Теперь уже острый конфликт с Польшей, который вышел на уровень президентов. В придачу к войне с Россией, конфронтации из-за закона об образовании с Венгрией, Молдовой и Румынией и трениям с Беларусью. Похоже, только со Словакией, несмотря на ее очевидную лояльность Москве, пока все в порядке", — написал Волошин в Facebook

По его мнению, в результате проводимой властями политики по периметру границ Украины напряжения теперь больше, чем по периметру границ РФ.

"Украина в кольце врагов. Если задачей было перенести на нашу почву российскую идеологию двухлетней давности (и то они тогда избегали всеми силами ссор с Китаем), то она выполнена. И перевыполнена. По нашему периметру границ напряжения теперь больше, чем по периметру границ РФ", — резюмировал эксперт.