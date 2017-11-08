Корнейчук: Избирательный кодекс – манипуляция Порошенко для контроля над ВР

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Парламент принял в первом чтении Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. На его принятии настаивали митингующие у здания Верховной Рады.

Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина – в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.

Предложенный депутатами проект избирательного кодекса объединит в едином документе правила проведения выборов разных уровней: президента, парламента и органов местного самоуправления. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. В частности, избиратели непосредственно на участках самостоятельно формировали бы список партии, которая при преодолении четырехпроцентного барьера попадала в парламент.

Очередные выборы в Раду запланированы на осень 2019 года.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя законопроект, отметил, что власть неспроста согласилась поменять избирательное законодательство и отказаться от "мажоритарки".

"И мы имеем дело с очередной манипуляцией, призванной помочь Порошенко получить контроль за новым парламентом. Проанализируем основные моменты

1) Порог прохождения для партий в Раду снижается с 5% до 4%. Зачем это нужно власти? Задача простая — завести как можно больше технических партий для формирования подконтрольной коалиции", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По его мнению, с отменой смешанной пропорционально-мажоритарный системы и вводом системы голосований по региональным спискам украинцы будут голосовать не только за партию, но и одновременно за конкретного кандидата от этой партии.

"И наименее рейтинговые в Раду не попадут. Но мы же понимаем, что украинцы все равно будут голосовать только за известные им фамилии. Вводится манипуляция с распределением депутатских мандатов по регионам. И в этом вся суть изменения избирательного закона", — уточнил аналитик.

Он отметил, что задача власти – при низком рейтинге "протащить" максимальное количество своих депутатов.

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"Как это сделать? С помощью избирательной квоты и высокой явки в подконтрольных регионах на Западной Украине. Что такое избирательная квота? Это количество голосов избирателей для получения партией одного депутатского мандата. Как она будет считаться? Сумма всех голосов избирателей за региональные списки партий (в целом по стране) делится на количество депутатских мандатов", – подчеркнул эксперт.

Политический аналитик обратил внимание, что в данном контексте чем меньше общая явка по стране на выборах – тем меньше голосов надо для получения одного депутатского мандата.

Публикация Дмитрия Корнейчука

"Но чем выше явка, к примеру, в Западной Украине – тем больше мандатов получает власть. И, аналогично, чем ниже явка на юго-востоке – тем меньше голосов получает оппозиция. Поэтому, если Избирательный кодекс примут, то следующий парламент также будет подконтролен президенту. Которым себя видит Порошенко", — подытожил Корнейчук.