Аграрное рейдерство как новый бич Украины. Комментарии экспертов

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

На этих выходных правоохранителям удалось предупредить попытку рейдерского захвата земли в Полтавской области. В результате задержаны больше 40 человек.

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Почему агропредприятия все чаще атакуют рейдеры, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

Голос Столицы Глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому почастішали випадки саме аграрного рейдерства в Україні?

– Не зовсім почастішали. Суть полягає в тому, що більше, як півтора року, в боротьбі з цим явищем асоціація фермерів почала організовувати першу всеукраїнську громадську організацію, власний захист, власну самооборону.

Пізніше вже в серпні минулого року ми спільно з "Батьківщиною" цей процес почали, а у серпні цього року, вже уряд підключився і перший віце-прем'єр Кубів очолив цю комісію. Відповідно за цей період кількість рейдерських захоплень різко скоротилася. Але акцент зараз є на захопленні великих і середніх підприємств.

Тобто господарства з банком землі від 3 тисяч до 15 тисяч га є найбільш привабливими для рейдерських атак і про таке господарство згадується у вашій інформації. Причини прості – корупція. Це неефективність дій силових структур, зокрема і прокуратури, і місцевої поліції, місцевих органів влади, а натомість часто буває, що кримінал і окремі гілки влади беруть участь в таких заходах.

Як діють фермери у випадку підозри на рейдерське захоплення?

– У нас вже півторарічний тривалий досвід і в цьому плані є, і перше, у нас утворені регіональні самооборони. Де самі фермери відповідно до закону захищають з наявною їм легальною зброєю свої господарства, один одного підтримують.

Самозахист, дає позитивні результати, адже за цей період звернення до асоціації щодо захоплення фермерських господарств, такі випадки скоротилися вдесятеро за два місяці.

С юридической точки зрения случаи аграрного рейдерства проанализировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

Возможно ли обезопасить предприятия от рейдерского захвата?

– Здесь все зависит от того, что именно захватывают. Часто перерегистрируют право аренды на землю, либо перерегистрируют права на имущественные комплексы, либо перерегистрируют корпоративные права на предприятия. То есть способов захвата сельскохозяйственных предприятий, да и каких-либо других предприятий, существует множество. И для каждого из этих способов существует соответствующие методы противодействия.

Что касается этой волны, которая сейчас поднялась в части рейдерских захватов сельскохозяйственных предприятий, на самом деле это касается в большинстве случаев права аренды тех или иных земельных участков, паев, которые были переданы.

И в большинстве случаев, когда к нам обращаются клиенты, это связано с тем, что те лица, которые ранее передавали земельные участки, в общем-то, пропустили сроки обращения к арендодателям, относительно продления договоров аренды, и тем самым утратили свое право на продление договоров аренды.

Аграрии говорят, что таких рейдерских захватов в последнее время стало больше. С чем это связано?

– Я бы не сказал, что стало значительно больше, как были так и остались. Что касается самой реформы дерегуляции, конечно, вот те абсолютно непродуманные действия Минюста, которые привели к возможности злоупотребления, возможности вмешиваться в реестры, они определенным образом повлияли на количество рейдерских захватов.

Однако, как я уже говорил, в большинстве случаев, и почему сейчас поднялся подобный вопрос, просто окончились договора аренды, которые заключались на пять или десять лет, с момента, когда было установлено соответствующее законодательное разрешение, и порядок передачи земельных участков и паев в аренду.

Что касается методов рейдерства. Сейчас пытаются юридическим способом действовать или силовым?

– В любом случае, так или иначе, используют юридические способы. Конечно, существуют силовые захваты, когда просто захватывают склады с практически уже готовой продукцией, либо отбирают имущество на элеваторах с помощью каких-либо поддельных документов, а в дальнейшем нанимая различные добробаты, или под видом добробатов каких-то липовых пытаются забрать готовый урожай. Но в любом случае, без какой-то юридической поддержки, этого делать нельзя.

Ранее юрист Евгений Лосовский отметил, что созданий штабов по борьбе с аграрным рейдерством — "до лампочки".

А эксперт по вопросам экономики и агропромышленного комплекса Владимир Коновальчук считает, что рейдерские атаки фермеров возвращают Украину в Средневековье.