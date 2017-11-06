Теневое ростовщичество в Украине растет гигантскими темпами - Гончаров

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине активно развивается теневое ростовщичество, которое в последнее время растет просто гигантскими темпами – такое мнение на своей странице в Facebook выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. В связи с этим эксперт прогнозирует "крупные разборки". И, по мнению Гончарова, "разборки будут очень жесткие, без решений судов".

Скриншот с сайта Facebook

"Коллеги из США недоумевают, мол, мы в Украине на законодательном уровне закрепляем их АМЕРИКАНСКУЮ МОДЕЛЬ по привлечению денежных средств в реальный сектор экономики с помощью фондового рынка, принимая соответствующие Законы и нормативно-правовые акты. А на самом деле у нас в стране активно развивается ТЕНЕВОЕ РОСТОВЩИЧЕСТВО, которое в последнее время растет просто гигантскими темпами. И в этой украинской теневой экономике сейчас стремительно надувается "пузырь", не за горами – крупные разборки. Разборки будут очень жесткие, без решений судов", — пишет Гончаров.

На днях Нацбанк Украины в 2018 году ожидает получить от Международного валютного фонда 3,5 млрд долларов, Всемирного банка – 500 млн долларов, а также размещение еврооблигаций на 1,5 млрд долл. Об этом сказано в отчете Национального банка Украины за октябрь.

"Национальный банк ожидает поступление следующего транша по программе расширенного финансирования EFF в I квартале 2018 года. Всего в течение следующего года от МВФ поступит 3,5 млрд долл. США. По прогнозам НБУ, это также позволит получить кредит от Всемирного банка на сумму 0,5 млрд долл. США… После успешного размещения ОВГЗ на сумму 3 млрд долл. США в 2017 году, ожидается продолжение таких размещений и в последующие годы (по 1,5 млрд долл. США в 2018 и 2019 годах)", – говорится в сообщении банка.

Ранее НБУ сообщал, что формирования больших объемов ликвидности в банковской системе и на счетах правительства могут угрожать стабильности гривны. Об этом говорится в заключении Совета Национального банка Украины.

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В заключении речь идет о том, что ликвидность банковской системы находится на беспрецедентно высоком уровне. При этом банки вкладывают деньги в депозитные сертификаты Нацбанка и государственные ценные бумаги. Таким образом, общий объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении приближается к размеру депозитного портфеля банков.

В то же время, как отмечается, Кабмин накопил высокие остатки средств на казначейском счете в НБУ. Кроме того, продолжают размещаться на депозитах банков средства местных бюджетов.

"Такие объемы ликвидности свидетельствуют о формировании "монетарного навеса", который сконцентрирован в банковской системе и государственном секторе. Учитывая состояние денежно-кредитного рынка, расходование средств правительством в течение короткого периода времени, как это традиционно происходило в конце года, может иметь более существенные риски стабильности денежной единицы Украины чем в предыдущие годы", – говорится в сообщении.

Если тенденция к росту объемов кредитования сохранится, это может вызвать увеличение дефицита текущего счета платежного баланса и соответственно отток иностранной валюты из Украины. Это, в свою очередь, может создавать риски стабильности денежной единицы Украины.