Елена Лукаш: "У нас другая анатомия... Руки Кремля. Везде"

РИА Новости Украина

Громкие скандалы, о которых пишут сегодня западные СМИ, могут вызвать у украинцев лишь саркастическую улыбку: гражданам Украины каждый день приходится иметь дело с проблемами куда более серьезными, чем сенсационные разоблачения о чьей-то руке на чьей-то коленке.

"У нас другая анатомия. И физиология другая. И руки. Особенно руки", — написала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала с обвинениями в неподобающем поведении в общении с журналисткой, случай имел место более 10 лет назад – политик якобы положил руку на колено женщины.

Ранее Кевин Спейси после обвинений в домогательствах к несовершеннолетнему на тот момент актеру Энтони Рэппу совершил каминг-аут, заявив, что он — гей.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссёр Джеймс Тобэк.

Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.

"О дивный демократический мир! Тебя трясёт от гнева:

— сексуальные домогательства.

— каминг ауты.

И сколько огня в СМИ!

"Министр обороны Великобритании подал в отставку из-за того, что положил руку на колено журналистке."

У нас все гораздо прозаичнее.

У нас другая анатомия.

И физиология другая.

И руки. Особенно руки.

•Руки кремля. Везде.

•Потные ладони, гребущие бюджет.

•Люди без совести, рассказывающие людям без храбрости, что бедность — это хорошо.

•Руки не на коленях, на горле у слабых и беспомощных.

•Пальцы, безнаказанно нажимающие на курок.

•Языки, несущие чушь и преступные приказы.

•Задницы, приросшие к креслам.

•"Око за око" вместо правосудия.

•Здоровые лбы активистов. Другой работы просто нет.

•Шеи, едва выдерживающие "реформы".

•Дрожащие колени, которые успели украсть, но забыли купить, например, вакцины.

•Пятки, покидающие страну.

•Всё задом наперед, и это не имеет отношение к геям.

Насилие, домогательства, принуждение — это мерзость.

Но, простите, нам бы их проблемы", — отмечает Лукаш.