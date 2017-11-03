Социолог о секс-скандале в Николаеве: унижение и позор

РИА Новости Украина

В одной из школ Николаева разгорелся скандал: бабушка ученицы сообщила, что после лекции о проблеме СПИДа старшеклассницам раздали брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся проституцией. Как оказалось, в школу пришли представители одной из общественных организаций и попросили разрешения прочитать старшеклассникам лекцию о том, как защититься от СПИДа. Администрация школы не возражала, учитывая злободневность темы. Однако позже выяснилось, что после познавательного материала ученицам раздали брошюры, которые учат, как "сохранить жизнь и не только", если ты занимаешься секс-бизнесом.

"Не стоит смеяться или думать, что это недоразумение. Именно так и есть. Украине в мировой капиталистической системе отведено место колонии Запада с дешёвой рабочей силой и нищим населением, готовым на все самые "неблаговидные профессии”. Мужчин — разнорабочими на стройку и сбор урожая на 14-часовой рабочий день, женщин — проститутками в бордели", — написала научный сотрудник отдела экономической социологии института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк на своей странице в Facebook.

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При этом социолог призывает дорогих "младоевропейцев" не переживать по этому поводу — Запад о них заботится.

"Через подконтрольные грантоедские организации Вам расскажут о том, что собирать клубнику в Польше более престижно, чем работать инженером в своей стране, что уничтожение собственной промышленности положительно скажется на экологии, а также о том, как сделать "профессию" проститутки безопасной! Более того, абсолютно "независимые" политики добьются легализации проституции!

svidok.info В школе Николаева раздавали правила поведения для работниц секс-индустрии

Ужасное время. Такого унижения и позора ещё не знала моя страна", — заключила Буткалюк.