наверх
30.10.201708:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Лукаш об уклонистах: я понимаю ребят и их родителей

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (217)

    (обновлено: )47210
    С 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий, заявил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос. Причина - нарушение военными устава и халатное отношение к службе.
    Облава в ночном клубе в Киеве. Архивное фото
    facebook.com/ilgam.gasanov

    РИА Новости Украина

    Можно понять ребят, уклоняющихся сегодня от службы в украинской армии, можно понять и их родителей. Такой вывод сделала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, сопоставив два сообщения, почти одновременно появившиеся в СМИ и в соцсетях: о поимке в одном из клубов трех десятков уклонистов и об огромных потерях ВСУ не от боевых действий.

    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева: 60 задержанных, наркотики и пачки денег

    "С вечеринки в киевском клубе в военкомат забрали 32 человека, их силой доставили в пункт сбора призывников Киева.

    Посетителей били берцами в живот, по спине, угрожали оружием, били прикладами автоматов по лицу."

    •••

    "С 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены НЕ из-за боевых действий, —

    главный военный прокурор Анатолий Матиос".

    •••

    Две очень связанные новости одного дня. Как говорят, на войне страшней врага только дурак командир!

    И сегодня я понимаю ребят и их родителей.

    Кого защищать? За кого идти умирать?

    за новые офшоры? Шоколадные фабрики?

    За мародеров оборонпрома?

    Кто ответил за 10 тысяч НЕ боевых потерь?", — задала Елена Лукаш риторические вопросы в своем блоге.

    "Пока в закон возводится политика геноцида;

    Пока главные террористы сидят в креслах на Печерске;

    Пока война — это мать и кормилица;

    Пока на государственном уровне чествуются нацисты и убийцы;

    Пока чужие дети — мясо, подпирающее трон…

    Пока нам предлагают войну за свой, персональный сытый мир….

    Всегда есть выбор!", — отметила экс-глава Минюста.

    Facebook Елены Лукаш
    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий.

    Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

    Читайте также: Обострение на Востоке. В Киеве мечтают о зачистке Донбасса

    Генштаб ВС Украины позднее привел свою статистику: с начала военной операции в Донбассе боевые потери ВСУ составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них безвозвратные — 2 тысячи 333 военных, еще 8 тысяч 377 силовиков были ранены или травмированы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Волкера: США воспринимают как угрозу ситуацию в Украине — Бортник. Видео
    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко
    Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании
    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Фонтан кипятка в Киеве. Масштабная авария теплотрассы. Видео
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука