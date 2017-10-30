Лукаш об уклонистах: я понимаю ребят и их родителей

РИА Новости Украина

Можно понять ребят, уклоняющихся сегодня от службы в украинской армии, можно понять и их родителей. Такой вывод сделала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, сопоставив два сообщения, почти одновременно появившиеся в СМИ и в соцсетях: о поимке в одном из клубов трех десятков уклонистов и об огромных потерях ВСУ не от боевых действий.

"С вечеринки в киевском клубе в военкомат забрали 32 человека, их силой доставили в пункт сбора призывников Киева.

Посетителей били берцами в живот, по спине, угрожали оружием, били прикладами автоматов по лицу."

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"С 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены НЕ из-за боевых действий, —

главный военный прокурор Анатолий Матиос".

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Две очень связанные новости одного дня. Как говорят, на войне страшней врага только дурак командир!

И сегодня я понимаю ребят и их родителей.

Кого защищать? За кого идти умирать?

за новые офшоры? Шоколадные фабрики?

За мародеров оборонпрома?

Кто ответил за 10 тысяч НЕ боевых потерь?", — задала Елена Лукаш риторические вопросы в своем блоге.

"Пока в закон возводится политика геноцида;

Пока главные террористы сидят в креслах на Печерске;

Пока война — это мать и кормилица;

Пока на государственном уровне чествуются нацисты и убийцы;

Пока чужие дети — мясо, подпирающее трон…

Пока нам предлагают войну за свой, персональный сытый мир….

Всегда есть выбор!", — отметила экс-глава Минюста.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с сайта Facebook

Напомним, заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий.

Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

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Генштаб ВС Украины позднее привел свою статистику: с начала военной операции в Донбассе боевые потери ВСУ составили 10 тысяч 710 военнослужащих, из них безвозвратные — 2 тысячи 333 военных, еще 8 тысяч 377 силовиков были ранены или травмированы.